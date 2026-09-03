هل حفل السبوع للمولود حرام أم جائز؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتصلات من أوكرانيا حول حكم الاحتفال بما يُعرف بـ«السبوع» للمولود وتوزيع الحلوى على الأهل والجيران.

حكم الاحتفال بـ السبوع للمولود

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاحتفال بالمولود وإقامة حفل السبوع جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام لا يتضمن أي مخالفات شرعية، مؤكدًا أنه لا يوجد نص في الشرع الشريف يُحرّم هذا الفعل.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفرح بالمولود من الأمور المحمودة شرعًا، ومن مظاهر شكر النعمة، مشيرًا إلى مشروعية العقيقة التي سنّها النبي صلى الله عليه وسلم عند الولادة، والتي تُعد تعبيرًا عن الفرح وشكر الله على نعمة الذرية.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما يُقام في حفل السبوع من إظهار الفرح وتوزيع الحلوى ودعوة الأقارب والجيران يدخل في إطار العادات المباحة التي لا تخالف الشريعة الإسلامية.