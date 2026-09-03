سر عطر يتجاوز سعره المليون دولار .. ماذا تعرف عن روائح الأثرياء؟

أثارت صانعة المحتوى غدير الحربي حالة من الجدل خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، بعدما فتحت نقاشًا حول عالم العطور الفاخرة، وتحديدًا أغلى العطور التي وصلت أسعارها إلى أرقام يصعب تصديقها.

واستعرضت غدير الحربي مجموعة من المعلومات عن العطور النادرة، موضحة أن ارتفاع سعر بعض الزجاجات لا يرتبط دائمًا بالرائحة أو كمية العطر الموجودة بداخلها، وإنما قد يكون السبب الحقيقي قيمة الزجاجة نفسها، والمواد المستخدمة في تصنيعها، بالإضافة إلى ندرة الإصدار وعدد النسخ التي تم إنتاجها.

عطر بسعر سيارة فارهة

وتوقفت غدير الحربي عند واحدة من أبرز الأمثلة على ذلك، وهو Clive Christian No.1 Imperial Majesty، الذي دخل سجلات موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسعر بلغ 205 آلاف دولار للعبوة التي يبلغ حجمها 500 مل، ضمن إصدار محدود للغاية.

وبحسب جينيس، جرى إنتاج 10 عبوات فقط من هذا الإصدار، وجاءت الزجاجة مصنوعة من كريستال «باكارا»، بينما زُينت بطوق من الذهب عيار 18 قيراطًا وماسة بيضاء تزن 5 قراريط.

كما تضمن السعر الأصلي خدمة توصيل للعميل بسيارة بنتلي، في تفاصيل تكشف إلى أي مدى يمكن أن تتحول زجاجة العطر إلى قطعة فنية فاخرة.

وقالت غدير الحربي، في سياق حديثها، إن المفاجأة بالنسبة للكثيرين هي أن المشتري في هذه الفئة لا يدفع ثمن الرائحة وحدها، وإنما يدفع أيضًا ثمن الندرة والتصميم والحرفية والقيمة التي تحملها القطعة باعتبارها مقتنى فاخرًا.

عطور تتجاوز المليون دولار

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ تطرقت غدير الحربي إلى اسم آخر شديد الندرة هو Shumukh، الذي يُتداول باعتباره من أغلى العطور التي بيعت، بسعر يقارب 1.295 مليون دولار للزجاجة وفق قوائم متخصصة حديثة.

وتكمن المفارقة في أن قيمة هذا العطر لا تعود ببساطة إلى كمية السائل الموجودة داخله، بل إلى التصميم الاستثنائي للعبوة والمواد الثمينة المستخدمة فيها.

وتشير المصادر المتخصصة إلى أن الزجاجة مزينة بآلاف الأحجار والألماس والذهب، ما يجعلها أقرب إلى قطعة مجوهرات فنية منها إلى زجاجة عطر تقليدية، وهنا كشفت غدير عن النقطة التي بدت الأكثر إثارة لمتابعيها: كلما ارتفع سعر العطر إلى مستويات خيالية، أصبح السؤال أحيانًا ليس "كيف رائحته؟"، وإنما “ماذا أشتري فعليًا مقابل هذا المبلغ؟”

لماذا تصل أسعار العطور إلى هذه الأرقام؟

وبحسب صانعة المحتوى الشهيرة غدير ، فإن سوق العطور الفاخرة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها ندرة المكونات، وتركيز الزيوت العطرية، وطريقة التصنيع، واسم دار العطور، فضلًا عن محدودية عدد العبوات.

كما أن بعض الإصدارات الخاصة تُصنع بأعداد محدودة للغاية، وهو ما يمنحها قيمة إضافية لدى هواة جمع العطور والمقتنيات الفاخرة. وفي حالة Clive Christian No.1 Imperial Majesty، فإن الدار نفسها تؤكد أن 10 عبوات فقط من الإصدار الأصلي صُنعت، مع احتفاظ عدد منها بمكانة خاصة ضمن مجموعات مقتنين.

وخلال البث، انتقلت غدير الحربي للحديث عن الفارق بين العطور الفاخرة المتاحة لهواة الاقتناء وبين الإصدارات الاستثنائية التي تدخل عالم المزادات والمجموعات الخاصة.

فعلى سبيل المثال، تعرض دار Clive Christian حاليًا بعض عطورها بأسعار تصل إلى مئات الدولارات للعبوة، بينما يصل سعر No1 Masculine إلى 790 دولارًا للعبوة ذات 50 مل على موقع الدار.

أما في السوق المصرية، فتظهر الفوارق بصورة واضحة؛ إذ يعرض أحد متاجر العطور إصدار Clive Christian No.1 Imperial Majesty بحجم 50 مل بسعر 89 ألف جنيه مصري، مع اختلاف السعر والتوافر بحسب المتجر والإصدار.