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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادين خان تكشف كواليس بنج كلي : التصوير في المستشفى كان التحدي الأكبر

نادين خان
نادين خان
تقى الجيزاوي

تحدثت المخرجة نادين خان عن تجربتها في مسلسل «بنج كلي»، الذي جمع سلمى أبو ضيف ودياب، وكشفت عن أبرز التحديات التي واجهتها خلال تنفيذ العمل، خاصة مع دخولها للمرة الأولى إلى عالم الأطباء والمستشفيات وتصوير معظم الأحداث في موقع واحد.

وقالت نادين خان، خلال استضافتها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة «نجوم إف إم»، إن تقديم «بنج كلي» كان بمثابة مخاطرة بالنسبة لها، موضحة أن طبيعة المشروع جعلت تنفيذه أمرًا صعبًا، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالسعادة تجاه النتيجة النهائية وردود الفعل التي تلقاها المسلسل.

وأشارت المخرجة إلى أنها لا ترى أن العمل وصل إلى مرحلة الرضا الكامل، وهو أمر تعتبره طبيعيًا بالنسبة إلى أعمالها، مؤكدة أن هناك دائمًا مساحة لما كان يمكن تقديمه بصورة أفضل، لكنها راضية عما خرج به المسلسل في النهاية.

وأوضحت أن هدفها الأساسي كان نقل قسوة أجواء المستشفى وما تحمله من ألم، مع تحقيق توازن بين التفاصيل الطبية والمسار الدرامي، لافتة إلى أن عالم المستشفيات واسع للغاية ويحتاج إلى بحث ودقة. 

وكشفت نادين أن الحالات الطبية التي ظهرت ضمن الأحداث مستوحاة من وقائع حقيقية، إلى جانب الاستعانة بأطباء وإجراء أبحاث متخصصة لضمان تقديم التفاصيل الطبية بصورة أقرب إلى الواقع. 

كما أشارت إلى أن مؤلف العمل محمد سليمان عبدالمالك يعمل طبيبًا في الأساس، وهو ما ساعد على التعامل مع الجانب الطبي بشكل أكثر دقة. 

نادين خان مسلسل «بنج كلي» سلمى أبو ضيف برنامج «أسرار النجوم الإعلامية إنجي علي

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