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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد العدل عن اسم مولود محمد صلاح: الفراغ جعلكم منشغلين بالآخرين

محمد العدل
محمد العدل
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علّق المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، على حالة الجدل التي أثارها الإعلان عن مولود نجم منتخب مصر محمد صلاح، وما تبعه من تداول واسع وتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اسم الطفل.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الفراغ … جعلكم منشغلين بالآخرين أكثر من اهتمامكم بأنفسكم.. اتركوا الآخرين.. وفكروا فيما يخصكم».

وأضاف في منشوره: «يسموه ليل.. يسموه علي.. إبراهيم.. هم أحرار»، في إشارة إلى الجدل المتداول حول الاسم الذي اختاره محمد صلاح لمولوده الجديد.

ويأتي تعليق محمد العدل بالتزامن مع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مولود محمد صلاح، بعدما أعلن رئيس نادي طرابزون سبور التركي، أرطغرل دوغان، أن قائد منتخب مصر رُزق بمولود ذكر، لينضم إلى أسرته التي تضم ابنتيه مكة وكيان.

وكانت رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح، قد احتفلت بالمولود عبر حسابها على «فيسبوك»، وكتبت: «حبيب قلب عمتو نور الدنيا ليل محمد صلاح»، وهو ما زاد من تداول اسم «ليل» باعتباره الاسم الذي أطلقته الأسرة على المولود.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع خبر مولود محمد صلاح، خاصة أن اللاعب كان قد تحدث في تصريحات سابقة عن رغبته في أن يُرزق بولد، قبل أن تتحقق هذه الأمنية بعد إنجابه ابنتيه مكة وكيان.

المنتج محمد العدل الأهلي نجم منتخب مصر محمد صلاح نادي طرابزون سبور التركي رباب صلاح

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