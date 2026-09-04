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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح على رأس قائمة طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي

طرابزون
طرابزون
رباب الهواري

كشف نادي طرابزون سبور التركي عن قائمته التي تستعد لخوض منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الكروي 2026-2027، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ضمن العناصر التي يعول عليها الفريق في مشواره القاري.

ويشارك محمد صلاح مع طرابزون سبور منذ انطلاق الموسم الحالي، بعدما انضم إلى صفوف الفريق التركي بعقد يمتد لمدة موسمين، ليبدأ تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

مشاركة أوروبية جديدة لمحمد صلاح

وتحظى مشاركة محمد صلاح في دوري المؤتمر الأوروبي بأهمية خاصة، حيث يظهر اللاعب المصري في منافسات البطولة للمرة الأولى في مسيرته، بعدما سبق له خوض العديد من البطولات الأوروبية الكبرى خلال السنوات الماضية.

ويأمل صلاح في قيادة طرابزون سبور لتحقيق نتائج إيجابية في مرحلة الدوري، والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

فرانكولينو ينضم إلى طرابزون سبور

وكان طرابزون سبور قد أعلن رسميًا، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم فرانكولينو جلودو دجو، لاعب منتخب غينيا بيساو، قادمًا من نادي ميتييلاند الدنماركي.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات إدارة النادي التركي لتدعيم الخط الهجومي، خاصة بعد خروج الفريق من التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي.

قائمة طرابزون سبور في دوري المؤتمر

حراسة المرمى: أندريه أونانا، دوجان أحمد يلدريم.

خط الدفاع: أكايدين، ستيفان سافيتش، مصطفى إسكي هيلاج، بينا، تشيبوكي نوايو، أوزكاكار، باتاجوف، كابرال.

خط الوسط: ميندي، فابينيو، إرنست موشي، بنجامين، توفان، مالينوفسكي، تيم جابول فولكاريلي.

خط الهجوم: محمد صلاح، فرانكولينو، أوناتشو، أرال سيمسير، سافيولو.

طرابزون سبور يسعى لتصحيح المسار

وكان طرابزون سبور قد فشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي، عقب خسارته أمام فيرينكفاروس المجري ذهابًا وإيابًا، بنتيجة إجمالية بلغت خمسة أهداف دون رد.

ويستعد الفريق التركي لمواجهة جنتشلر بيرليجي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي، حيث يحتل طرابزون سبور المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.


 

طرابزون محمد صلاح اخبار الرياضة الدورى التركى

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