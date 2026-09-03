يتربى في عزك.. خالد الغندور يهنئ محمد صلاح بمولوده الجديد ليل

حرص الإعلامي خالد الغندور على تهنئة محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي بمناسبة مولوده الجديد ليل.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "مبروك لنجمنا الكبير محمد صلاح يتربى في عزك يا فخر العرب ربنا يفرحك به وباخواته".

واستقبل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، مولوده الجديد «ليل»، ليعيش لحظات عائلية مميزة مع انضمام فرد جديد إلى أسرته، التي تضم ابنتيه «مكة» و«كيان».

ويأتي ميلاد «ليل» خلال شهر سبتمبر 2026، ليبدأ حياته وسط أجواء أسرية مستقرة، ويصبح الشقيق الأصغر لابنتي محمد صلاح، في مرحلة جديدة من حياة نجم الكرة المصرية على المستوى العائلي.