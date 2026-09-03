فاروق جعفر يكشف كواليس أزمة سيف: لا أعرف صاحب قرار رحيله

كشف فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، عن كواليس أزمة سيف داخل الفريق، مؤكدًا أنه لم يتدخل في الأمر إلا خلال الأسبوع الماضي، بعدما فوجئ برغبة النادي في رحيل اللاعب، رغم قيده ضمن القائمة الأولى للفريق.

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وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2:«أنا لم أتدخل في موضوع سيف إلا من أسبوع، هو كان مقيد في القائمة الأولى، وقبل الدوري بـ4 أيام لقيت إن النادي عاوز يمشي سيف واتقاله يا تيجي بالتراضي أو تخرج إعارة».

وأضاف: «حصل تواصل بيني وبين عبدالناصر محمد، وأنا قولتله إن التوقيت مش مناسب، والفرق كلها قفلت قوائمها، بجانب إن الزمالك بيعاني من أزمة في القيد، فإيه المناسبة إن سيف يمشي؟».

وتابع: «عبدالناصر محمد قال إن النادي عاوز يمشيه، وأنا قولتله إن الكلام مش منطقي، وأنا لم أتحدث في فلوس ولم أتحدث من قبل، ودي أول مرة أتكلم في الموضوع».

وأوضح جعفر أنه لا يعلم حتى الآن صاحب القرار الخاص برحيل اللاعب، قائلًا: «حتى الآن لا أعرف القرار ده بتاع مين، وأنا مش بحب أدخل في شغل حد، لأني مكنتش بحب حد يدخل في شغلي».

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه تواصل مع حسين لبيب، رئيس النادي، لمعرفة موقف اللاعب، موضحًا: «كلمت حسين لبيب عن موقف اللاعب، قالي هرد عليك».

وكشف فاروق جعفر عن أزمة أخرى تتعلق بتدريبات سيف، مؤكدًا أن اللاعب لا يتدرب مع الفريق، ويخوض تدريباته بشكل منفرد في توقيت وصفه بالصعب.

وقال: «الأخطر من كدا أنه مش بيتمرن مع الفريق، هو بيتمرن لوحده الساعة 1 في عز الظهر».

وتحدث فاروق جعفر عن موقفه من اللاعب، مؤكدًا أنه حاول معرفة الأسباب التي أدت إلى وصول الأمور لهذه المرحلة، لكنه لم يجد من سيف ما يوضح سبب الأزمة.

وقال: «أنا بسأل سيف عملت إيه؟ بيقول معملتش حاجة».

واختتم أن اللاعب تلقى تعليمات من مسؤولي النادي بعدم التدريب قبل الساعة 1 ظهراً قائلاً: «اتقال لسيف أنه مروحش قبل الساعة 1، لأنه لو راح قبل التوقيت دا هيخلي النادي يدفع فلوس أكن فريق تاني بيتمرن».