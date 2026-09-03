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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

البطاطا تحميك من أمراض عديدة.. تعرف عليها

البطاطا تحميك من أمراض عديدة
البطاطا تحميك من أمراض عديدة
رنا عصمت

تُعد البطاطا الحلوة، سواء كانت مخبوزة أو مهروسة، طبقًا يضيف لونًا مميزًا إلى أي وجبة. ويشير لونها البرتقالي المائل إلى الأصفر إلى احتوائها على نسبة عالية من مضادات الاكسدة المعروفة باسم الكاروتينات.

ومن أكثر هذه المركبات دراسة البيتا كاروتين ، وهو مادة يمكن للجسم تحويلها إلى فيتامين أ، كما يساعد الخلايا على التعامل مع الضغوط والتلف اليومي الذي قد تتعرض له.

تُعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا جيدًا لـ  البوتاسيوم وفيتامين A، كما تحتوي على بعض فيتامينات B، وكغيرها من العديد من الخضروات، فهي مصدر جيد للألياف الغذائية، إضافة إلى أنها منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية؛ إذ يحتوي نصف حبة بطاطا حلوة كبيرة على نحو 81 سعرًا حراريًا فقط.

فوائد البطاطا الحلوة..

 

1- يساعد على الهضم

أظهرت الأبحاث أن الألياف الغذائية في البطاطا الحلوة مفيدة لميكروبيوم الأمعاء ، ووجدت إحدى الدراسات أن الألياف الغذائية في البطاطا الحلوة تعمل كمضاد حيوي تُحفز البريبايوتكس نمو بكتيريا الأمعاء الصحية، وتُساعد على تحسين الهضم والصحة العامة

2- فوائدها مضادة للسرطان

أظهرت الأبحاث أن البطاطا الحلوة لها فوائد مضادة للسرطان، ووجدت إحدى الدراسات أن البطاطا الحلوة الأرجوانية تمنع نمو بعض أنواع الخلايا السرطانيه

3- تدعم صحة العين

تحتوي البطاطا الحلوة على المواد التي تحمي صحة العين والشبكية .

وقد وجدت الدراسات أن الأنثوسيانين(الموجودة في البطاطا الحلوة) لها استجابة مضادة للالتهابات على سطح العين ويمكنها علاج أمراض العين.

4- تعزز صحة القلب

الألياف الغذائية الموجودة في البطاطا الحلوة مفيدة جدًا لقلبك، اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على كمية كافية من الألياف الغذائية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

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