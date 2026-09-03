فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم على الريق؟

الثوم على الريق فعال جدًا في الوقاية من الأمراض المختلفة وعلاجها ولكن يجب أن يتم تناوله أيضا على مدار اليوم بشكل معين.



يمتلك الثوم قدرا كبيرا من الفوائد الصحية ولكن الجسم يحصل عليها بشكل افضل عند تناوله عند الاستيقاظ من النوم.



وفى هذا التقرير وفقا لموقع ديلى ميديكال ، فوائد تناول الثوم الصحية..

فوائد الثوم..

1-منخفض السعرات الحرارية وغني بفيتامين C وفيتامين B6 والمنغنيز، بالإضافة إلى احتوائه على كميات صغيرة من عناصر غذائية أخرى مهمة.



2-قد يساعد الثوم ومكملاته الغذائية في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتقليل شدة الأعراض.



3-تساهم مكملات الثوم في خفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وقد تكون فعالة بدرجة قريبة من بعض الأدوية في بعض الحالات.



4-قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL)، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع بسيط بالكوليسترول.



5-يحتوي الثوم على مضادات أكسدةقد تساعد في حماية الخلايا من التلف المرتبط بالتقدم في العمر، مما قد يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف أو يبطئ تطورها.



6-أظهرت الدراسات أن الثوم قد يساعد في تقليل تسمم الرصاص وبعض الأعراض المرتبطة به.



7-قد يكون له دور في دعم صحة العظام وتقليل الإجهاد التأكسدي، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية.



