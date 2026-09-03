أكاذيب وشائعات إخوانية.. الداخلية تنفي إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفته تلك الصفحات بـ«القيود التعسفية».

وأكد المصدر الأمني، وفقًا لما نشرته وزارة الداخلية، أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح جملةً وتفصيلًا، مشددًا على عدم وجود أي إضرابات عن الطعام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها الإمكانيات المعيشية والصحية اللازمة، مع تقديم أوجه الرعاية الكاملة للنزلاء، بـ«أعلى معايير حقوق الإنسان».

وأشار المصدر إلى أن تداول هذه الادعاءات يأتي، في إطار دأب جماعة الإخوان الإرهابية على تزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب»، بهدف محاولة الحصول على مزايا لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

وأكد المصدر الأمني أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات، في إطار التعامل مع ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.