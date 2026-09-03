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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

محمود مسلم
محمود مسلم

أكد الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، الأهمية البالغة لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، مشيرا إلى أن الصين دولة محورية، وهناك توافق سياسي كبير بين قيادتي البلدين حول ضرورة خفض التصعيد والتهدئة في منطقة الشرق الأوسط ودعم القضية الفلسطينية.

وأوضح مسلم، خلال لقاء مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، على قناة Ten، أن البيان المشترك بين الرئيسين المصري والصيني عكس توافقا في مختلف القضايا، وعلى رأسها التأكيد على حق مصر الأصيل في مياه النيل، مشيرا إلى أن الشارع المصري يترقب نتائج اقتصادية ملموسة لهذه الزيارة، لا سيما مع وجود أكثر من 3366 شركة صينية تعمل في السوق المصرية، والنمو الملحوظ للاستثمارات الصينية مؤخرا.

ولفت مسلم إلى أن التعاون يتنوع بين قطاعات حيوية مثل الطاقة، والشؤون المالية، والتكنولوجيا، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وهو ما عكسه توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للاستفادة من الخبرات الصينية المتطورة، وفيما يتعلق بالبعد السياحي للزيارة، أوضح «مسلم» أنه رغم التضييق المؤقت في حركة المرور بسبب التدابير الأمنية لزيارة الرئيس الصيني للمتحف المصري، إلا أنها تظل خطوة في غاية الأهمية.

واستشهد مسلم بزيارة الرئيس الصيني للأقصر في يناير 2016، والتي شهدها بنفسه وتابع نتائجها الرقمية مع محافظ الأقصر السابق محمد بدر؛ حيث أثمرت عن زيادة فعلية ومباشرة في أعداد السياح الوافدين.

وقال الدكتور محمود مسلم تصريحاته بالحديث عن أهمية استهداف السوق السياحية الصينية باعتبار الصين كتلة سكانية ضخمة، مؤكدا أن جذب نسبة لا تتجاوز 1% منها سينعكس بشكل هائل على القطاع.

وأضاف أن انتشار صور زيارة الرئيس الصيني للمتحف المصري، والذي يعد أبرز منتج سياحي مصري حاليا، داخل وسائل الإعلام الصينية، يعتبر دعاية ممتازة، مشيرا إلى تقدير الرئيس الصيني للحضارة المصرية كون الصين امبراطورية لها حضارة وتاريخ َبما يفتح مجالا وفرصا عظيمة أمام السياحة المصرية؛ معربا عن أمله في أن تتكرر نتائج زيارة الأقصر وتنعكس إيجابيا على تدفقات السياحة الصينية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد مسلم أن الصين منفتحة على أفريقيا وعلى مصر باعتبارها قلب لافريقيا وبوابتها الكبرى؛ ولديها اهتمام خاص بالمشروعات في مصر سواء في التعليم أو الصناعة ومجالات النقل وبتدريس اللغة العربية؛ وهو ما يجب استثماره في ظل مشتركات الحضارة والتاريخ والأهداف المتوافقة.. وتظل فكرة التصدير للصين حالمة آو صعبة لأنك تنافس أكبر دولة منتجة وأكبر دولة اقتصادية وأكثر دولة قادرة على حرق الأسعار.. وأشار مسلم من واقع زيارات الصين إلى قدرتها على تصنيع كافة المنتجات بالتكلفة المناسبة للعميل.

محمود مسلم الصين السيسي رئيس الصين

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