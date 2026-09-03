«باشات»: السيسي عزّز الحضور المصري في إفريقيا بزيارات شملت مختلف مناطق القارة

أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية الأسبق بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه المسئولية على تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وتوسيع نطاق التواصل مع دول وشعوب القارة.

وقال باشات، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «ON»، إن تحركات الرئيس السيسي في إفريقيا اتسمت بالتوازن الجغرافي، وشملت دولًا في شرق وغرب وجنوب القارة، بما عكس اهتمام القاهرة بتعزيز جسور التواصل مع مختلف الشعوب الإفريقية.

وأوضح أن الهدف من هذه التحركات كان «لم الشمل الإفريقي، وعودة الشعب الإفريقي لمصر مرة أخرى»، مؤكدًا أن الاهتمام بالقارة لم يقتصر على الزيارات الرئاسية، وإنما امتد إلى مؤسسات الدولة المختلفة.

وأشار باشات إلى أن البرلمان المصري شهد تشكيل لجنة متخصصة للشؤون الإفريقية، معتبرًا أن ذلك يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية العلاقات مع القارة وضرورة دعمها على المستوى المؤسسي.

وشدد على أن إفريقيا تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر، وأن تعزيز العلاقات مع دول القارة أصبح ضرورة، في ظل الدور الذي يمكن أن تؤديه القاهرة في دعم التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.