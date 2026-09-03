قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق مع عموتة.. أمير هشام يكشف سر استبعاد إمام عاشور أمام سموحة
سنتكوم: البحرية الأمريكية تنفذ الحصار على إيران بصرامة
حاتم باشات: بناء الإنسان الإفريقي أفضل استثمار استراتيجي لمصر والقوة الناعمة تحمي الأمن القومي
معايا فلوس.. طفل صعيدي يرفض 100 جنيه مكافأة ويفاجئ سائق ملاكي
مواعيد قطارات تالجو الخميس 3 سبتمبر 2026 من القاهرة وأسوان
«باشات»: السيسي عزّز الحضور المصري في إفريقيا بزيارات شملت مختلف مناطق القارة
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية
في المركز الخامس.. مصر تحصد 58 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
الحرباء والذكاء الاصطناعي.. موكوينا يكشف طريقته التدريبية مع بيراميدز
حاتم باشات: سد جوليوس نيريري ليس المشروع الوحيد لمصر في حوض النيل
البابا تواضروس يشرح قانون «لا تدينوا لكي لا تُدانوا» من الكاتدرائية المرقسية
عقب ارتفاعه أمس .. سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«باشات»: السيسي عزّز الحضور المصري في إفريقيا بزيارات شملت مختلف مناطق القارة

باشات
باشات
رحمة سمير

أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية الأسبق بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه المسئولية على تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وتوسيع نطاق التواصل مع دول وشعوب القارة.

وقال باشات، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «ON»، إن تحركات الرئيس السيسي في إفريقيا اتسمت بالتوازن الجغرافي، وشملت دولًا في شرق وغرب وجنوب القارة، بما عكس اهتمام القاهرة بتعزيز جسور التواصل مع مختلف الشعوب الإفريقية.

وأوضح أن الهدف من هذه التحركات كان «لم الشمل الإفريقي، وعودة الشعب الإفريقي لمصر مرة أخرى»، مؤكدًا أن الاهتمام بالقارة لم يقتصر على الزيارات الرئاسية، وإنما امتد إلى مؤسسات الدولة المختلفة.

وأشار باشات إلى أن البرلمان المصري شهد تشكيل لجنة متخصصة للشؤون الإفريقية، معتبرًا أن ذلك يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية العلاقات مع القارة وضرورة دعمها على المستوى المؤسسي.

وشدد على أن إفريقيا تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر، وأن تعزيز العلاقات مع دول القارة أصبح ضرورة، في ظل الدور الذي يمكن أن تؤديه القاهرة في دعم التعاون وتحقيق المصالح المشتركة. 

باشات السيسي الحضور المصري إفريقيا مختلف مناطق القارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

وزير الصحة

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

صورة ارشيفية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

ترشيحاتنا

تموين بني سويف

حملة اليوم الواحد.. تموين بني سويف يضبط 245 كجم لحوم وكبدة غير صالحة

مذكرات تعاون وتفاهم

جامعة المنيا توقع مذكرات تفاهم مع جامعتي شمال الصين للكهرباء وبكين للتكنولوجيا

حملات مكثفة في المنوفية

ضبط 994 كيلو فواكه غير صالحة وعصائر مجهولة المصدر في المنوفية

بالصور

أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

للبنات المهتمة ببشرتها وجمالها.. تحذير عاجل من منتجات التجميل.. بها مواد خطيرة

البشرة
البشرة
البشرة

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد