وزير التعليم العالي يهنئ ماجد الصادق بمناسبة تكليفه مشرفًا على بنك المعرفة المصري

يتقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بخالص التهنئة إلى الدكتور ماجد محمد الصادق أحمد، المشرف على الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليفه مشرفًا عامًا على بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى عمله.

كما يتقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة بخالص التهنئة إلى السادة:

- الدكتور/ محمد سامي عبدالصادق – رئيس جامعة القاهرة.

- الدكتور/ محمد معوض الخولي – رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

- الدكتور/ ولاء محمد شتا – الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

- الدكتور/ محمد لطفي إبراهيم – رئيس الجامعة البريطانية في مصر

وذلك بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعضويتهم بمجلس أمناء بنك المعرفة المصري، من ذوي الخبرة والكفاءة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن هذه القرارات تعكس الثقة الكبيرة في الكفاءات الوطنية، وتدعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزز دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة الوطن وبناء اقتصاد المعرفة.