خبير اقتصادي يكشف أهمية زيارة الرئيس الصيني للقاهرة قبل قمة بريكس

كشف الدكتور مدحت الشريف عن انطباعات أولية حول زيارة الرئيس الصيني لمصر، مؤكداً أنها كانت مخططة بشكل جيد، وحرص الرئيس الصيني على الحضور ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر رغم انعقاد قمة «بريكس» بعد نحو 12 إلى 18 يوماً.

وأوضح، «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أنه كان من الممكن عقد اللقاء على هامش القمة المرتقبة، إلا أن إتمام الزيارة في هذا التوقيت يعكس اهتماماً خاصاً بزيارة مصر في المرحلة الحالية.

وأضاف أن ثوابت الأمن القومي المصري وثوابت الأمن القومي الصيني استلزمت ضرورة عقد هذا اللقاء عاجلاً، نظرًا لوجود الكثير من الأمور التي تتطلب نوعاً من التنسيق المشترك.

وعلى البعد السياسي، أشار إلى وضوح تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تايوان جزء من الصين الشعبية وعدم الاعتراف بها، مؤكداً أنه موقف مصري ثابت منذ محاولة انفصال تايوان وتقدره الصين تماماً.

ولفت إلى أنه لمس بنفسه خلال زيارتين للصين عامي 2004 و2006 ونشاطه المشترك معهم مدى تقدير الجانب الصيني البالغ لموقف مصر في هذه المرحلة.