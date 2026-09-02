محمد رمضان يحيي حفلا في «روك إن ريو» بالبرازيل.. 6 سبتمبر

أعلن الفنان محمد رمضان مشاركته في مهرجان «روك إن ريو» المقام في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث يحيي حفله يوم 6 سبتمبر الجاري، ليصبح بذلك أول مغنٍ مصري يشارك في فعاليات المهرجان.

وعبر محمد رمضان عن سعادته بهذا الإنجاز من خلال منشور على حسابه بموقع «إنستجرام»، مؤكدًا فخره باختياره للمشاركة في واحد من أبرز المهرجانات الموسيقية في أمريكا الجنوبية.

وكتب رمضان: «متحمس وفخور كأول مغني مصري يتم اختياره في أكبر فيستيفال موسيقى في أمريكا الجنوبية، مهرجان روك إن ريو يوم 6 سبتمبر».

كما كشف عن طرح أغنيته الجديدة «ليلتنا بوم» يوم الجمعة 4 سبتمبر، مشيرًا إلى أنها تتضمن تعاونًا مع نجم برازيلي، على أن يتم الكشف عن اسمه بالتزامن مع طرح الأغنية.

مهرجان «روك إن ريو»

وتقام فعاليات مهرجان «روك إن ريو» في ريو دي جانيرو خلال سبتمبر 2026، أيام 4 و5 و6 و7 و11 و12 و13 سبتمبر، ويُعد من أبرز المهرجانات الموسيقية والترفيهية العالمية، ويُقام بصورة دورية كل عامين.

أعمال محمد رمضان

وتمكن فيلم «أسد»، من بطولة محمد رمضان، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك منصة يانجو بلاي، بعد طرحه بايام قليلة.

فيلم «أسد»

ويظهر محمد رمضان خلال أحداث الفيلم في شخصية «أسد»، أحد العبيد في مصر خلال القرن التاسع عشر، والذي يجد نفسه في مواجهة مع واقع مليء بالظلم، قبل أن تتغير حياته مع دخوله في قصة حب ممنوعة.

وتتطور الأحداث من قصة شخصية إلى صراع أكبر مع الطبقة الحاكمة، ليجد «أسد» نفسه أمام طريق يقوده إلى التمرد، في عمل يتناول فكرة الحرية ومواجهة العبودية من خلال أجواء تاريخية ودرامية.

أبطال فيلم «أسد»

ويشارك في بطولة الفيلم رزان جمال، وعلي قاسم، وإسلام مبارك، وكامل الباشا، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وماجد الكدواني، وأحمد داش، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.