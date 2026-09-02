قيادي بمستقبل وطن: القمة المصرية الصينية محطة تضع خريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني

أشاد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بالمخرجات الاستراتيجية للقمة التاريخية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني "شي جينبينج" بالقاهرة، بالتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد "مسعود" أن البيان المشترك الصادر عن القمة يعكس التطور النوعي للشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويضع خريطة طريق متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لوجستي وصناعي يربط بين القارات، بما يخدم تطلعات الشارع المصري والدفع بجهود التنمية المستدامة.

وأوضح أمين العمل الجماهيري أن تثمين الجانب الصيني لمبادرة "حياة كريمة" باعتبارها نموذجاً تنموياً يهدف للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، يعكس التقدير الدولي لجهود الدولة المصرية في بناء "الجمهورية الجديدة". وثمن "مسعود" تأكيد الصين على الأهمية الحيوية لنهر النيل بوصفه شريان الحياة الرئيسي لمصر، ودعمها لـ "الحق المشروع" في حماية الأمن المائي والغذائي وفقاً للقانون الدولي، وهو ما يمثل دعماً دولياً بوزن ثقيل لموقف مصر الثابت، ويمنح اطمئناناً كبيراً للرأي العام والمواطن المصري.

توطين الصناعات المتقدمة

وأشار "مسعود" إلى أن الاتفاق على توطين الصناعات المتقدمة، مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، وأبراج الرياح، وتحلية المياه، والتوسع في تكنولوجيا الحوسبة وأشباه الموصلات، يمثل نقلة نوعية من شأنها خلق آلاف فرص العمل للشباب وتعزيز بناء القدرات البشرية. وأضاف أن التوسع في استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية وتجديد اتفاقية تبادل العملات، يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما ينعكس إيجابياً على حركة السوق المحلي والتنمية في مختلف المحافظات.

واختتم المهندس أحمد أمين مسعود بيانه بالتأكيد على أولوية القضية الفلسطينية في المحادثات، مشيداً بالرؤية الموحدة للبلدين القائمة على حل الدولتين، ورفض التهجير القسري، وحفظ أمن الملاحة بالبحر الأحمر. وشدد "مسعود" على أن القواعد الجماهيرية ومجتمع الأعمال الوطني يثمنون هذه الخطوات التاريخية، ويقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية لاستثمار هذه الشراكة الاستراتيجية وتحويل توافقاتها إلى مشروعات تنموية ملموسة تمس حياة المواطن المصري وتخدم تطلعاته.