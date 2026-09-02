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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المصري يتعاقد مع الكابتن أحمد سامي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول

المصري يتعاقد مع الكابتن أحمد سامي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول
المصري يتعاقد مع الكابتن أحمد سامي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول
محمد الغزاوى

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع الكابتن أحمد سامي وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

المصري يتعاقد مع الكابتن أحمد سامي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول


الجدير بالذكر أن الكابتن أحمد سامي يبلغ من العمر  52 عامًا وقد مثل المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي لاعبًا لسنوات ، حيث ترعرع في  صفوف ناشئي الأهلي قبل أن ينتقل لصفوف النادي الإسماعيلي وبعده لفريق الترسانة  فيما خاض سامي مسيرة تدريبية كبيرة بدأها بقطاع الناشئين بناديي الأهلي وطلائع الجيش قبل أن تبدأ مسيرته الاحترافية مع الفريق العسكري ليتوالى بعد ذلك مشواره التدريبي مع أندية النجوم وطنطا وسموحة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ومودرن سبورت.

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