الرئيس السوري: قضية المفقودين مسؤولية وطنية.. والجهود مستمرة لكشف مصيرهم

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال استقباله عددًا من عائلات المفقودين في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، أن قضية المفقودين تمثل مسؤولية وطنية، مشددًا على استمرار الجهود الرسمية للبحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم.

وقالت الرئاسة السورية، إن الشرع استمع، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، إلى شهادات العائلات وتجاربها، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل من أجل الوصول إلى معلومات بشأن مصير ذويهم، إلى جانب دعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين.

وتحظى قضية المفقودين بأهمية إنسانية وقانونية كبيرة في سوريا؛ في ظل وجود آلاف الحالات التي تعود إلى سنوات الحرب والصراع، وسط مطالبات مستمرة من عائلات المفقودين بمعرفة مصير ذويهم وتحديد أماكن وجودهم أو رفات من ثبتت وفاتهم.

وتسعى الهيئة الوطنية للمفقودين إلى توثيق الحالات وجمع المعلومات المتعلقة بالمفقودين، بما يساعد في عمليات البحث والتحقق وكشف مصير الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم خلال سنوات النزاع.

وفي هذا السياق، شهد العام الحالي تطورات في عدد من الملفات، بينها قضية عائلة الطبيبة رانيا العباسي، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في مايو الماضي توصلها إلى نتائج وصفتها بالموثوقة والمتقاطعة، رجحت بدرجة عالية من اليقين وفاة أطفالها الستة الذين اختفوا مع والدتهم وزوجها عام 2013، مع استمرار الجهود لتحديد أماكن الرفات والعثور عليها.

وتأتي تصريحات الشرع بالتزامن مع تحرك رسمي ودولي متزايد للتعامل مع ملف المفقودين باعتباره أحد أبرز الملفات الإنسانية التي خلفتها سنوات الصراع السوري، خصوصًا مع استمرار عائلات في البحث عن إجابات بشأن مصير أقاربها.