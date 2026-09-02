رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين تستهدف دفع شعبنا نحو التهجير والتجويع

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في المدن والبلدات والقرى والمخيمات تستهدف دفع الشعب الفلسطيني نحو التهجير والتجويع وتقويض صموده، داعيا إلى تكاتف الجهود لمواجهة هذه المخططات، مشيدا بصمود أبناء الشعب الفلسطيني وتمسكهم بأرضهم.

جاء ذلك خلال جولة أجراها رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاءـ، في محافظة نابلس، استهلها بزيارة مقر المحافظة، حيث عقد اجتماعا مع مدراء المؤسسة الأمنية، بحضور المحافظ غسان دغلس، ووزير الداخلية زياد هبّ الريح، واطلع على الوضع الأمني، مشيدا بجهود المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والأمان وحماية المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وأشار رئيس الوزاء الفلسطيني- وفق بيان أصدره مكتبه اليوم- إلى مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في جميع المحافظات، ومتابعة احتياجاتهم وتوفير ما يلزم من دعم، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.

وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، معربا عن أمله بأن تشكل الانتخابات مدخلا للوحدة، مؤكدا العمل على توحيد المؤسسات وإعادة توحيدها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، استمرار التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة وأبناء الشعب هناك، والعمل مع مختلف المؤسسات والأطراف لضمان أن تكون المرحلة الحالية انتقالية تنتهي بعودة السلطة الوطنية إلى قطاع غزة.