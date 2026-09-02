النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بعرض ندى كامل ومطرب الراب الشهير بكردي، علي الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن مدى تعاطيهما المواد المخدرة، في قضية حيازتهما مواد مخدرة.

تفاصيل القضية

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب الراب حسين. ع، الشهير بـ«كردي»، برفقة ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بمنطقة مدينة نصر، على خلفية حيازتهما مواد مخدرة.

تفاصيل ضبط المتهمين

وكشفت التحريات الأولية أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين، وبحوزتهما نحو 100 جرام من مخدر الهايدرو و10 جرامات من مخدر الكوكايين.

التحفظ على المضبوطات

وعقب ضبطهما، جرى اقتياد «كردي» وندى الكامل إلى قسم الشرطة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق المختصة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد طبيعة حيازتهما للمواد المخدرة.