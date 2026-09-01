بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر

تبدأ وزارة التموين خلال الايام المقبلة ، تنفيذ خطة عاجلة لضبط الأسعار بالأسواق الخاصة بالسلع الأساسية للمواطنين ، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بضرورة ضبط الاسعار ومراقبة الأسواق، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف الفئات.

طرح 12 سلعة مخفضة

ووفقاً لما تم الإعلان عنه مؤخراً، فإنه اعتبارًا من 10 سبتمبر، تتضمن المرحلة الأولى من الخطة طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة التي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة لتصل إلى 30 سلعة .

أسعار السلع الأساسية المطروحة من 10 سبتمبر

حددت وزارة التموين أسعار مجموعة من السلع الأساسية التي سيتم طرحها للمواطنين عبر المنافذ المشاركة، وتشمل:

السكر المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.

الزيت الخليط 700 مل: 52 جنيهًا.

المكرونة 350 جرامًا: 9 جنيهات.

الأرز المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.

صلصة «دويك» 300 جرام: 14 جنيهًا.

الشاي الناعم 40 جرامًا: 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا: 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء 125 جرامًا: 7 جنيهات.

الجبنة البيضاء 250 جرامًا: 14 جنيهًا.

الحلاوة الطحينية «بار سادة» 40 جرامًا: 4 جنيهات.

الدقيق المعبأ وزن 1 كجم: 20 جنيهًا.

المربى بأنواعها 350 جرامًا: 20 جنيهًا.

توسع تدريجي

ومن المقرر ألا تتوقف الخطة عند هذه القائمة، إذ تستهدف الوزارة التوسع التدريجي في السلع المعروضة حتى تصل إلى 30 سلعة أساسية، بما يزيد الخيارات المتاحة أمام المواطنين.

وتشمل منافذ طرح السلع المجمعات الاستهلاكية، و«أسواق اليوم الواحد»، والأسواق الدائمة، إلى جانب المنافذ التي يجري تطويرها وضمها إلى منظومة البيع الجديدة.



السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52 جنيهًا

تضم المرحلة الأولى من طرح السلع الأساسية 12 صنفًا بأسعار مناسبة للمواطنين، تشمل السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.

كما تتضمن القائمة صلصة "دويك" 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء "تتراباك" 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

وتشمل السلع أيضًا حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيقًا معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.





طرح 12 سلعة بأسعار مناسبة

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري على كافة المحاور، خاصة فيما يتعلق بالضبط المستمر للأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

اسعار السلع المخفضة

وتشمل قائمة السلع الأساسية المطروحة 12 صنفًا بأسعار مناسبة للمواطنين، وهي: سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، ومكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا، على أن يتم التوسع تدريجيًا في عدد السلع المطروحة ليصل إلى 30 سلعة.