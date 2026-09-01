الأوقاف الفلسطينية : الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الإبراهيمي لليوم الـ70

أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع رفع أذان الفجر بالحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل لليوم الـ70 على التوالي، منذ 21 يونيو الماضي، معتبرة ذلك مساساً خطيراً بقدسية المسجد وحرية العبادة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن منع الأذان تجاوز 350 مرة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تتذرع بأعمال الصيانة لتنفيذ إجراءات داخل القسم المغتصب من الحرم، في إطار ما وصفته بمحاولات لفرض واقع جغرافي وتاريخي جديد وتغيير معالم هذا الصرح الإسلامي.

ولفتت إلى تصاعد الانتهاكات بحق كوادر الحرم الإبراهيمي، ومن بينها استمرار منع مدير الحرم الشيخ معتز أبو سنينة، ورئيس السدنة همام أبو مرخية، من دخول المسجد وممارسة مهامهما لليوم الـ20 على التوالي، إلى جانب ملاحقة السدنة والتضييق عليهم.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الإجراءات تمثل تعدياً على حرمة الحرم الإبراهيمي ومشاعر المسلمين، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية المختصة بالتدخل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات ورفع القيود المفروضة على الحرم.