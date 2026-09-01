عمر العربي يكتب التاريخ ويحصد برونزية تاريخية للجمباز المصري في ألعاب البحر المتوسط

كتب عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز تاريخًا جديدًا للرياضة المصرية، بعدما نجح في حصد الميدالية البرونزية في منافسات الفردي العام بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليًا بمدينة تارانتو الإيطالية.

وحقق العربي إنجازًا تاريخيًا، حيث أصبحت هذه الميدالية هي الأولى في تاريخ الجمباز المصري ودورات ألعاب البحر المتوسط في منافسات الفردي العام، ليواصل بذلك تألقه ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية.

وجاء تتويج لاعب منتخب مصر بالبرونزية بعد أداء مميز خلال المنافسات، ليؤكد التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجمباز المصرية، وقدرة أبطال مصر على المنافسة بقوة وتحقيق نتائج مميزة على الساحة الدولية.

ويعد إنجاز عمر العربي في تارانتو محطة مهمة في مسيرته، كما يمثل دفعة قوية للجمباز المصري لمواصلة حصد الميداليات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية.