محافظ أسوان يفاجئ مكتب بريد الكوبانية .. ويوجه بتركيب ماكينة ATM وتكثيف جهود النظافة والإنارة بالقرية

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بمكتب بريد الكوبانية ، وذلك خلال جولته الميدانية بالقرية ، حيث حرص على الإستفسار من الأهالى عن مستوى الخدمات البريدية المقدمة لهم، ومدى تيسير إجراءات الحصول عليها بما يضمن تقديم الخدمة بصورة متكاملة وفى أسرع وقت دون أى معاناة .

إستجابة سريعة لمطالب الأهالى

وفى إستجابة سريعة لمطالب أهالى قرية الكوبانية ، وجه محافظ أسوان مدير منطقة بريد أسوان أحمد صلاح بتركيب ماكينة صراف آلى (ATM) بمكتب البريد للتيسير على المواطنين فى صرف مستحقاتهم المالية فى أى وقت على مدار الشهر ، وتخفيف مشقة الإنتظار لساعات داخل مكتب البريد للحصول عليها .

متابعة مستوى الخدمات بالقرية

كما تفقد المهندس عمرو لاشين خلال جولته الطريق الرئيسى لقرية الكوبانية ، موجهاً بتكثيف جهود النظافة العامة ، ومراجعة أعمال الإنارة ، والإرتقاء بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات، والعمل على تلبية مطالب وإحتياجات الأهالى .

تنفيذ مطالب المواطنين على أرض الواقع

وأشار المحافظ إلى أهمية سرعة التعامل مع المطالب الجماهيرية التى يتم عرضها خلال اللقاءات المباشرة مع المواطنين، حيث جاءت توجيهاته بشأن قرية الكوبانية إستجابة للمطالب التى سبق أن عرضها ممثلون عن أهالى القرية خلال لقائهم معه بمكتبه بديوان عام المحافظة خلال اليومين الماضيين بما يعكس الحرص على المتابعة الميدانية وتحويل المطالب إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع .

تأتى الجولة فى إطار حرص محافظة أسوان على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والإستجابة السريعة لمطالبهم ، والعمل على تحسين الخدمات البريدية والمرافق والنظافة والإنارة بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن الأهالى والإرتقاء بجودة الحياة داخل القرى .