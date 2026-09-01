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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد المجمع الخدمي وقصر ثقافة توشكى نصر النوبة .. ويوجه بسرعة تلبية مطالب الأهالى ورفع كفاءة الإنارة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بمركز نصر النوبة ، حيث تفقد مقر الوحدة المحلية والمجمع الخدمى بقرية أبو سمبل ، وقصر ثقافة توشكى ، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم على الطبيعة.

الإسراع فى تلبية مطالب الأهالى وإنهاء المعاملات

وخلال الجولة ، حرص المحافظ على الإستماع إلى مطالب الأهالى الذين إلتقى بهم ، موجهاً بضرورة الإسراع فى تلبية إحتياجاتهم الجماهيرية، والعمل على إنهاء كافة المعاملات والإجراءات داخل المجمع الخدمى فى أسرع وقت بما يحقق التيسير على المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم .

دعم قصر ثقافة توشكى وتعزيز دوره الثقافى

كما أشاد المهندس عمرو لاشين بالمستوى المتميز والراقى لقصر ثقافة توشكى ، وما يقدمه من خدمات وتنوع فى الأنشطة الثقافية والفنية ، موضحاً أنه أجرى إتصالاً برئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة، لتقديم الدعم المتواصل للقصر، بما يمكنه من أداء رسالته الثقافية والفنية والتنويرية على الوجه الأكمل لأهالى نصر النوبة .

إستجابة سريعة لمطالب أهالى توشكى

وفى إستجابة سريعة لمطالب أهالى قرية توشكى ، كلف محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بسرعة تنفيذ أعمال إنارة الشوارع داخل القرية ، مع مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من سلامتها حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين والمترددين عليها .

كما تفقد المهندس عمرو لاشين عدداً من شوارع مدينة نصر النوبة ، وإطمأن على مستوى النظافة العامة بها ، موجهاً بمواصلة جهود الإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تأتى الجولة فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمحافظ أسوان لمستوى الخدمات والمشروعات الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والحرص على الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين، ورفع كفاءة الطرق والإنارة وتحسين الخدمات بما يسهم فى تحقيق أعلى معدلات الأمان وجودة الحياة للمواطنين .

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