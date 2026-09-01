خلال معرض بغداد الدولي.. «تروما الصحافة الاقتصادية» يرصد الصدمة النفسية للصحفيين في زمن الأزمات

يشارك كتاب «تروما الصحافة الاقتصادية» للكاتب الصحفي وائل الطوخي،ضمن فعاليات الدورة الـ27 من معرض بغداد الدولي للكتاب 2026، المقام بالعاصمة العراقية خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 600 دار نشر ووكالة من نحو 20 دولة، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة.

ويناقش الكتاب التأثيرات النفسية التي يتعرض لها الصحفيون نتيجة التعامل المستمر مع الأخبار الاقتصادية السلبية، مستندًا إلى دراسة ميدانية شارك فيها 347 صحفيًا، بينهم 251 متخصصًا في الصحافة الاقتصادية، إلى جانب أكثر من 30 مرجعًا أجنبيًا في الإعلام والصحة النفسية.

ويرصد العمل الضغوط المهنية الناتجة عن تغطية الأزمات الاقتصادية المتواصلة، وما يصاحبها من احتراق نفسي وقلق وضغوط عاطفية، خاصة مع غياب الدعم النفسي داخل بعض المؤسسات الإعلامية العربية.

كما يتناول الكتاب تأثير التحول الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي على حياة الصحفيين، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية لدعم صحتهم النفسية داخل غرف الأخبار.

ويختتم «تروما الصحافة الاقتصادية» بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للصحفيين باعتبارها جزءًا أساسيًا من بيئة العمل الإعلامي، وفتح نقاش مهني حول الضغوط التي يواجهها الصحفيون أثناء نقل الحقيقة في ظل الأزمات المتلاحقة.