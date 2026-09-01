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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: مد فترة التقديم لمنحة «علماء المستقبل» حتى الجمعة 4 سبتمبر لإتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب المستحقين

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، مد فترة التقديم لمنحة «علماء المستقبل» للعام الجامعي 2026/2027، حتى الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب المستحقين لاستكمال إجراءات التقديم.

وتستهدف المنحة الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، والطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026، للالتحاق بالجامعات الأهلية المشاركة، والحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافية.

وتشمل المنحة تغطية كاملة للمصروفات الدراسية وتكاليف الإقامة والإعاشة طوال فترة الدراسة في الجامعات الأهلية المشاركة حتى التخرج، بشرط استدامة تحقيق متطلبات المنحة.

وتتضمن أبرز شروط التقدم أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن المتفوقين دراسيًا، وحاصلًا على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025/2026، وأن يكون من المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، أو من الطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير مفصول أكاديميًا أو تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية، وألا يكون حاصلًا على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي مع منحة «علماء المستقبل».

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال رابط التقديم الرسمي لمنحة «علماء المستقبل»:

https://futurescholars.mohesr.gov.eg/

ويقوم الطالب باستيفاء البيانات المطلوبة باستخدام الرقم القومي كاسم مستخدم، وكلمة السر المدونة على شهادة إتمام الثانوية العامة، مع الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة والتوقيع على إقرار التقدم من الطالب وولي الأمر.

ويتم تنسيق الطلاب إلكترونيًا وفقًا لمجموع الثانوية العامة لاختيار المرشحين مبدئيًا وفقًا للتوزيع الجغرافي، بحسب المحافظة التي توجد بها مدرسة الثانوية العامة، أو أقرب محافظة في حالة عدم توافر الكلية المطلوبة في تلك المحافظة.

وبعد الترشيح المبدئي، يتم إجراء اختبار قبول للطلاب المرشحين، ويتم ترشيح الطلاب الذين يجتازون الاختبار فقط لاستكمال إجراءات الالتحاق بالمنحة.

وتشمل المنحة الدراسية الكاملة تخصصات الطب، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والطب البيطري، والفنون التطبيقية، والفنون والتصميم، والزراعة، والسياحة والفنادق والآثار، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح في جميع المحافظات.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مد فترة التقديم يأتي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب المستحقين لاستكمال بياناتهم والتقدم للمنحة، والاستفادة مما توفره من دعم كامل للمصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة، بما يعزز تكافؤ الفرص ويدعم الطلاب المتفوقين في استكمال تعليمهم في التخصصات ذات الأولوية لاحتياجات الدولة.

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