قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة: اعتبار المنصورة مهزوما بهدفين وخصم 3 نقاط بعد انسحابه أمام فاركو
تحقيق أوروبي يكشف كيف استغل «واتساب» في تمويل «داعش»؟
وفاة نجل شقيق محمود ياسين.. وعمرو ياسين ينعى الراحل بكلمات مؤثرة
منافس حمزة عبد الكريم| برشلونة يحسم صفقة جابرييل جيسوس.. 10 ملايين يورو تنقل مهاجم آرسنال إلى كتالونيا
هل أثر التحكيم على ترتيب الموسم الماضي؟.. عصام عبدالفتاح يرد بإجابة صادمة
عصام عبد الفتاح: سألت معروف عن واقعة علي محمود وقال لي: لم يحدث
مدبولي: القارة الأفريقية تحتاج للعمل المشترك لبلورة حلول فاعلة للنزاعات والصراعات
رئيس لجنة الحكام يكشف حقيقة واقعة محمد معروف خلال مباراة الأهلي وزد
بالتعاون مع جامعة نايف.. الداخلية تنظم ندوة حوكمة الحدود خلال الأحداث الكبرى
التعليم العالي: إعلان نتائج تنسيق طلاب مدارس STEM ومدارس النيل المصرية الدولية
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي
محافظو البنوك المركزية في أوروبا: العلاقة مع واشنطن تنزلق إلى مرحلة خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت وكليات جامعة السويس الأهلية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، يرافقه الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس والقائم بأعمال رئيس جامعة السويس الأهلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد علام نائب محافظ السويس، اليوم الأحد، مقر جامعة السويس الأهلية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجامعة.

واشتملت الزيارة على تفقد منشآت الجامعة، حيث تُقام الجامعة على مساحة 20 ألف متر مربع، وتشهد تطورًا مستمرًا في بنيتها التحتية وإمكاناتها التعليمية، وارتفع عدد القاعات التدريسية من 8 إلى 26 قاعة، وعدد المعامل من 8 إلى 13 معملًا، والمدرجات من 3 إلى 9 مدرجات، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2026/2027، وبما يوفر بيئة تعليمية متطورة تستوعب النمو المتزايد في أعداد الطلاب والبرامج الأكاديمية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن زيارته لجامعة السويس الأهلية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير مؤسسات التعليم العالي، مشيدًا بما تشهده الجامعة من جهود لتطوير بنيتها الأكاديمية والبحثية والخدمية، والتوسع في منشآتها التعليمية، بما يعزز قدرتها على تقديم تعليم جامعي متميز وخدمة المجتمع وتلبية احتياجات التنمية.

وأشار الوزير إلى أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على إنشاء المنشآت وتحديث التجهيزات، بل يشمل تطوير البرامج والمناهج الدراسية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أهمية مواكبة الجامعات للتطورات العلمية والتكنولوجية وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف حنيجل إلى أن الجامعة حققت نموًا ملحوظًا خلال فترة قصيرة، حيث ارتفع عدد كلياتها من 9 كليات في العام الجامعي 2025/2026 إلى 10 كليات في العام الجامعي 2026/2027، كما زاد عدد البرامج الأكاديمية من 28 برنامجًا إلى 32 برنامجًا، وارتفعت أعداد الطلاب من نحو 1600 طالب إلى نحو 3300 طالب، بما يعكس الإقبال المتزايد على البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعة، لافتًا إلى أن خطة الجامعة تتضمن التوسع المستقبلي من خلال التخطيط لإنشاء حرم جامعي جديد بمدينة السويس الجديدة على مساحة 42 فدانًا، بما يدعم قدرتها على التوسع في البرامج والكليات والتخصصات الجديدة، وتعزيز دورها في خدمة أبناء إقليم السويس والمناطق المجاورة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة السويس الأهلية تضم قطاعات العلوم الطبية والصحية، والآداب والعلوم الإنسانية والفنون، والهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، وتقدم برامج تجمع بين التخصصات التقليدية والحديثة، وتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة، والهندسة الذكية، والبترول والغاز، والتكنولوجيا الحيوية، والإعلام الرقمي، وإدارة الأعمال والعلوم السياسية، والفنون والتصميم الرقمي، فضلًا عن التخصصات الطبية والصحية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة السويس الأهلية تضم 10 كليات وهي: (كلية طب الأسنان - كلية العلاج الطبيعي – كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الأعمال والعلوم السياسية - كلية الإعلام - كلية الهندسة - كلية هندسة البترول والتعدين - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الفنون التطبيقية)، وتقدم الجامعة 32 برنامجًا حديثًا لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

بيزيرا

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

الاهلي

كواليس غضب نجم الأهلي بعد مواجهة زد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المتهم

سرق 15هاتفا محمولا .. القبض على لص تسلل لمحل صيانة بالبحيرة

المتهم

دجل وشعوذة.. ضبط نصاب استولى على أموال مواطنين

المتهمان

لضرب وسب والدتهما.. حبس شقيقين سنة ونصف وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد