وزير التعليم العالي يتفقد منشآت وكليات جامعة السويس الأهلية

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، يرافقه الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس والقائم بأعمال رئيس جامعة السويس الأهلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد علام نائب محافظ السويس، اليوم الأحد، مقر جامعة السويس الأهلية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجامعة.

واشتملت الزيارة على تفقد منشآت الجامعة، حيث تُقام الجامعة على مساحة 20 ألف متر مربع، وتشهد تطورًا مستمرًا في بنيتها التحتية وإمكاناتها التعليمية، وارتفع عدد القاعات التدريسية من 8 إلى 26 قاعة، وعدد المعامل من 8 إلى 13 معملًا، والمدرجات من 3 إلى 9 مدرجات، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2026/2027، وبما يوفر بيئة تعليمية متطورة تستوعب النمو المتزايد في أعداد الطلاب والبرامج الأكاديمية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن زيارته لجامعة السويس الأهلية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير مؤسسات التعليم العالي، مشيدًا بما تشهده الجامعة من جهود لتطوير بنيتها الأكاديمية والبحثية والخدمية، والتوسع في منشآتها التعليمية، بما يعزز قدرتها على تقديم تعليم جامعي متميز وخدمة المجتمع وتلبية احتياجات التنمية.

وأشار الوزير إلى أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على إنشاء المنشآت وتحديث التجهيزات، بل يشمل تطوير البرامج والمناهج الدراسية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أهمية مواكبة الجامعات للتطورات العلمية والتكنولوجية وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف حنيجل إلى أن الجامعة حققت نموًا ملحوظًا خلال فترة قصيرة، حيث ارتفع عدد كلياتها من 9 كليات في العام الجامعي 2025/2026 إلى 10 كليات في العام الجامعي 2026/2027، كما زاد عدد البرامج الأكاديمية من 28 برنامجًا إلى 32 برنامجًا، وارتفعت أعداد الطلاب من نحو 1600 طالب إلى نحو 3300 طالب، بما يعكس الإقبال المتزايد على البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعة، لافتًا إلى أن خطة الجامعة تتضمن التوسع المستقبلي من خلال التخطيط لإنشاء حرم جامعي جديد بمدينة السويس الجديدة على مساحة 42 فدانًا، بما يدعم قدرتها على التوسع في البرامج والكليات والتخصصات الجديدة، وتعزيز دورها في خدمة أبناء إقليم السويس والمناطق المجاورة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة السويس الأهلية تضم قطاعات العلوم الطبية والصحية، والآداب والعلوم الإنسانية والفنون، والهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، وتقدم برامج تجمع بين التخصصات التقليدية والحديثة، وتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة، والهندسة الذكية، والبترول والغاز، والتكنولوجيا الحيوية، والإعلام الرقمي، وإدارة الأعمال والعلوم السياسية، والفنون والتصميم الرقمي، فضلًا عن التخصصات الطبية والصحية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة السويس الأهلية تضم 10 كليات وهي: (كلية طب الأسنان - كلية العلاج الطبيعي – كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الأعمال والعلوم السياسية - كلية الإعلام - كلية الهندسة - كلية هندسة البترول والتعدين - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الفنون التطبيقية)، وتقدم الجامعة 32 برنامجًا حديثًا لمواكبة متطلبات سوق العمل.