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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دجل وشعوذة.. ضبط نصاب استولى على أموال مواطنين

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى.


 عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته “هاتف محمول (بفحصه تبين احتواؤه دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) – الأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى”.

بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويره مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

وزارة الداخلية جرائم النصب حماية الآداب

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