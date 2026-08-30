زلزال داخل الحكومة البريطانية.. مسئولة رفيعة تتمنى موت نتنياهو

أثارت مسؤولة رفيعة المستوى في مكتب مجلس الوزراء البريطاني جدلا واسعا، بعدما نشرت تدوينة عبر حسابها على «إنستغرام» أعربت فيها عن أمنيتها لو كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد توفي بدلًا من نجمة الموسيقى الأمريكية دوللي بارتون.

وبحسب صحيفة «تلجراف» البريطانية، حصد المنشور أكثر من 25 ألف إعجاب، قبل أن يثير انتباه السلطات البريطانية ويدفع مكتب مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولة.

وأكد المكتب أن المنشور يخضع للتحقيق، واصفًا إياه بأنه «غير مقبول بتاتًا»، مشددًا على التزام موظفي الخدمة المدنية بقواعد السلوك المنظمة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الشخصية.

وقال متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء إن قواعد الخدمة المدنية تضع إرشادات واضحة بشأن طبيعة التواصل المناسب عبر وسائل التواصل، مؤكدًا أن الإجراءات المناسبة يجري اتخاذها.

واعترفت المسؤولة، التي تشغل منصبا رفيعا وفق الصحيفة، بمسؤوليتها عن المنشور، ومن المقرر استدعاؤها إلى اجتماع رسمي خلال الفترة المقبلة، في إطار التحقيق والإجراءات التأديبية المتخذة بحقها.