ماذا تصدر مصر للصين؟.. هذه أبرز السلع

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصين خلال أول 5 أشهر من عام 2026، لتصل إلى 737.6 مليون دولار مقابل 235.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 501.7 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 212.6%،وفقا لأحدث بيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

أهم السلع التي صدرتها مصر للصين

ووفقا للبيانات الإحصائية، أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصين خلال أول 5 أشهر من عام 2026 هي :

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 406 ملايين دولار.

2. فواكه بقيمة 122.3 مليون دولار.

3. ألياف نسيجية بقيمة 34.6 مليون دولار.

4. ملح، كبريت، أتربة، وأحجار بقيمة 28.1 مليون دولار.

5. قطن بقيمة 25 مليون دولار.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من الصين 8.3 مليار دولار خلال أول 5 شهور من عام 2026 مقابل 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 862.1 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين خلال أول 5 أشهر من عام 2026 لتسجل 9.1 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 1.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 17.7%.



