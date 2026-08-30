الإحصاء: 212.6% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى الصين خلال أول 5 أشهر من 2026

كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء أكرم الجوهري، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصين خلال أول 5 أشهر من عام 2026، لتصل إلى 737.6 مليون دولار مقابل 235.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 501.7 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 212.6%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من الصين 8.3 مليار دولار خلال أول 5 شهور من عام 2026 مقابل 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 862.1 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

التبادل التجاري

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين خلال أول 5 أشهر من عام 2026 لتسجل 9.1 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 1.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 17.7%.

أهم السلع التي صدرتها مصر للصين

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال أول 5 أشهر من عام 2026:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 406 ملايين دولار.

2. فواكه بقيمة 122.3 مليون دولار.

3. ألياف نسيجية بقيمة 34.6 مليون دولار.

4. ملح، كبريت، أتربة، وأحجار بقيمة 28.1 مليون دولار.

5. قطن بقيمة 25 مليون دولار.

السلع التي استوردتها مصر من الصين

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال أول 5 أشهر من عام 2026:

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2 مليار دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار دولار.

3. سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 932.3 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 445.9 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 396 مليون دولار.

الاستثمارات الصينية

وسجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 137.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/ 2026 مقابل 104 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/ 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 31.9%.

تحويلات المصريين العاملين بالصين

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 23.3 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن الصين طبقــاً لتقديرات البعثة 8000 مصري حتى نهاية عام 2024.