الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير المصري ببنما

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السفير أحمد فوزي الشريف السفير المصري ببنما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وتأتي أهمية الزيارة في كونها الأولى لقناة السويس قبل تولي السفير أحمد فوزي الشريف مهام منصبه سفيرًا لمصر ببنما.

في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية الممتدة مع قناة بنما، مؤكدا حرصه الدائم على تبادل الرؤى والعمل المشترك بما يُسهم نحو دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وأوضح رئيس الهيئة أن التحديات المناخية والجيوسياسية ألقت بظلالها على صناعة النقل البحري والممرات الملاحية خلال السنوات الماضية، لافتًا في هذا الصدد، إلى ما تتطلبه المرحلة الراهنة من أهمية تضافر الجهود والتنسيق المُشترك لتحقيق المصالح المشتركة وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار الفريق ربيع إلى أن التقارير الملاحية بقناة السويس رصدت تعافيًا تدريجيًا في معدلات عبور سفن الحاويات في ظل عودة خدمات عدد من الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مجددًا عبر القناة بدلًا من الدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح.

من جانبه، أعرب السفير أحمد فوزي الشريف السفير المصري ببنما عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون القائمة بين قناة السويس وقناة بنما في مجالات العمل المُختلفة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الجانبين يجمعهما العديد من الجوانب المشتركة.

وأشار السفير المصري ببنما إلى عزمه تكثيف جهود التواصل والتنسيق الثنائي بين قناة السويس وقناة بنما، علاوة على بحث إمكانية إقامة فعاليات ملاحية وثقافية مشتركة تجمع الجانبين.