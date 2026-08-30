قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشأت الديهي عن التضحية من أجل الوطن: روحي فداء لمصر
تحرك جديد من الزمالك في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا
قبل دفع فاتورة الكهرباء .. احسب قيمة الاستهلاك وتأكد من القراءة
ينطلق بعد ساعات.. تفاصيل يوم السرد القرآني بالأزهر الشريف لختم القرآن في جلسة واحدة
محمد أضا يكشف مفاجأة بشأن خوان بيزيرا وموعد عودته إلى الزمالك
سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. الأخضر بكام النهاردة؟
نقطة ساخنة مناخيا.. كاتب إسرائيلي: تدهور مصادر المياه داخل الاحتلال
الاتحاد العربي لعمال النفط يعلن تضامنه مع الجزائر في مواجهة حرائق الغابات
خبير: مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول لمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات
سعر الذهب اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. عيار 21 بـ6325 جنيها
شعبة المستوردين تكشف أسباب تفاوت أسعار السكر وتأثير قرار التصدير على الأسواق
اليونيسف تحذر: الحرب تحرم أكثر من 8 ملايين طفل سوداني من التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد أضا يكشف مفاجأة بشأن خوان بيزيرا وموعد عودته إلى الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد أضا، نقلًا عن مصدر قريب جدًا من البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، عن تطورات جديدة بشأن موقف اللاعب وموعد عودته إلى القاهرة، بعد فترة من الغياب عن تدريبات الفريق.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»،إن مصدرًا قريبًا جدًا من بيزيرا أكد أن اللاعب سيصل إلى مصر خلال الأيام القادمة، وسيتوجه إلى ميت عقبة، من أجل الاعتذار والتأكيد على التزامه بإدارة الزمالك وجمهور النادي.

وأوضح أضا، أن بيزيرا سيؤكد لإدارة الزمالك وجماهير النادي: «أنه تحت أمر إدارة الزمالك وجمهور الزمالك، أنا آسف وعاوز أعمل إيه».

وأشار أضا إلى أن هناك وسطاء عقدوا جلسات مع الزمالك واللاعب، وتم إقناع بيزيرا بأنه لا يوجد أمامه مفر في الوقت الحالي، خاصة أن «أوراق الزمالك كلها سليمة»، وبالتالي فإن العودة إلى مصر هي الحل الأنسب.

وأتم أضا أن الوسطاء أكدوا للاعب أن إدارة الزمالك وعدته بأنه في حال وصول عرض مناسب له، فإنه سيرحل عن الفريق، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار العودة إلى القاهرة.

الزمالك بيزيرا اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

ترشيحاتنا

تكريم

منطقة أسوان الأزهرية تكرم رئيس المنطقة بمناسبة ترقيته

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ونائب المحافظ يتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي

جولة الوحدات الصحية بقنا

لحظة مرور مفاجئ .. صحة قنا تحيل عاملين بوحدات صحية للتحقيق

بالصور

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

السيارة Olinia Uno
السيارة Olinia Uno
السيارة Olinia Uno

من معرض سيارات إلى القصر.. بلجيكي يكتشف نسبه الملكي بعد 26 عاما

الشاب البلجيكي
الشاب البلجيكي
الشاب البلجيكي

أسعار هيونداي أفانتي موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي افانتي موديل 2007
هيونداي افانتي موديل 2007
هيونداي افانتي موديل 2007

العيش الفينو وساندويتشات المدارس .. هل ارتكبنا خطأ بجعله الطعام الرسمي | خاص

الخبز الفينو
الخبز الفينو
الخبز الفينو

فيديو

السيارة Olinia Uno

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد