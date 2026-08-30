محمد أضا يكشف مفاجأة بشأن خوان بيزيرا وموعد عودته إلى الزمالك

كشف الإعلامي محمد أضا، نقلًا عن مصدر قريب جدًا من البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، عن تطورات جديدة بشأن موقف اللاعب وموعد عودته إلى القاهرة، بعد فترة من الغياب عن تدريبات الفريق.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»،إن مصدرًا قريبًا جدًا من بيزيرا أكد أن اللاعب سيصل إلى مصر خلال الأيام القادمة، وسيتوجه إلى ميت عقبة، من أجل الاعتذار والتأكيد على التزامه بإدارة الزمالك وجمهور النادي.

وأوضح أضا، أن بيزيرا سيؤكد لإدارة الزمالك وجماهير النادي: «أنه تحت أمر إدارة الزمالك وجمهور الزمالك، أنا آسف وعاوز أعمل إيه».

وأشار أضا إلى أن هناك وسطاء عقدوا جلسات مع الزمالك واللاعب، وتم إقناع بيزيرا بأنه لا يوجد أمامه مفر في الوقت الحالي، خاصة أن «أوراق الزمالك كلها سليمة»، وبالتالي فإن العودة إلى مصر هي الحل الأنسب.

وأتم أضا أن الوسطاء أكدوا للاعب أن إدارة الزمالك وعدته بأنه في حال وصول عرض مناسب له، فإنه سيرحل عن الفريق، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار العودة إلى القاهرة.