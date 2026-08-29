لمواصلة الانتصارات.. معتمد جمال يجهز الزمالك لمواجهة السويس بتروجيت في الدوري

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في حضور عبد الناصر محمد مدير الكرة وأعضاء الجهاز المعاون، في إطار استعدادات الأبيض للقاء منتخب السويس بتروجيت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المقبلة، عقب الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد في الجولة السابقة.

وأكد معتمد جمال على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل وحصد الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة على اللقب.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين، تتعلق بأدوار كل لاعب منهم في الملعب.

وواصل الفريق تدريباته مساء اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للقاء منتخب السويس بتروجت.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية خاصة للاعبين خلال مران اليوم ، وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وخاض اللاعبون فقرة فنية، و قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية، وحرص معتمد جمال وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران اليوم بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجت، يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.