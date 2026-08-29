قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تقدم مساعدات عاجلة لنيبال وترسل خبراء أنفاق لدعم جهود الإنقاذ عقب كارثة الانهيارات الطينية
إصابة 6 أشخاص وإجلاء 200 في هجوم روسي على أطراف كييف
ليه في ناس بتعرق أكتر من غيرها.. اعرف السبب
هال سيتي يواصل انتصاراته في البريميرليج
حسام الغمري: الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم سلوك إخواني
الكشف عن تمويل دولي لمشروع شدوان لطاقة الرياح في مصر بـ 100 مليون دولار
غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 140 مليار جنيه
سرعة الرياح 70 كم.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن حالة البحر المتوسط
معتمد جمال يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الزمالك لمواجهة بتروجت
الدرع والسيف.. حسام الغمري: الوطن إذا نادى التف الشعب حول جيشه
هادي حسين يحصد برونزية الجودو في دورة ألعاب البحر المتوسط
ميت سريريًا .. نائب لبناني يفجر مفاجأة بشأن مجتبى خامنئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالزمالك: تعاملنا مع بيزيرا قانوني.. ولا بديل أمامه سوى العودة للفريق

بيزيرا
بيزيرا
حسن العمدة

أكد مصدر بنادي الزمالك أن تعامل النادي مع لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يتم بشكل قانوني ووفق الإجراءات المتبعة في الحالات المماثلة، والمرتبطة بغياب أي لاعب عن تدريبات فريقه لمدة طويلة.

وأشار المصدر إلى أن النادي يتعامل بطريقة تحفظ حقوق الزمالك، خاصة أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مع القلعة البيضاء يمتد لمدة ثلاث سنوات مقبلة، والعقوبات الموقعة على اللاعب تتم وفقاً للائحة.

وشدد المصدر على أن الخطوات الجادة والصحيحة التي يتخذها الزمالك لن يجد معها  اللاعب سوى العودة والالتزام ببنود عقده والمشاركة في المباريات والتدريبات، مؤكدًا أن ذلك سيكون نجاحًا كبيرًا لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، خاصة أن موقف المجلس كان واضحًا ومعلنًا منذ بداية تغيب اللاعب، بعدم وجود بديل عن عودته والانتظام في تدريبات الفريق والالتزام الكامل بعقده مع النادي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه لا صحة لما تردد بشأن اتخاذ الزمالك قرارًا بسداد راتب بيزيرا عن شهر سبتمبر المقبل، لمنع اللاعب من التقدم بشكوى ضد النادي.

نادي الزمالك الزمالك خوان بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

ترشيحاتنا

ارشيفيه

العثور على جثة لمسن متحللة داخل منزله في تمي الأمديد بالدقهلية

جمبري فاسد

ضبط طن جمبري غير صالح للاستهلاك الآدمي في سنورس بالفيوم

دفن مهاجرين غير شرعيين

حلم الوصول إلى القبر.. دفن 13 جثمانًا لمهاجرين غير شرعيين بمطروح

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

المزيد