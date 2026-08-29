مصدر بالزمالك: تعاملنا مع بيزيرا قانوني.. ولا بديل أمامه سوى العودة للفريق

أكد مصدر بنادي الزمالك أن تعامل النادي مع لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يتم بشكل قانوني ووفق الإجراءات المتبعة في الحالات المماثلة، والمرتبطة بغياب أي لاعب عن تدريبات فريقه لمدة طويلة.

وأشار المصدر إلى أن النادي يتعامل بطريقة تحفظ حقوق الزمالك، خاصة أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مع القلعة البيضاء يمتد لمدة ثلاث سنوات مقبلة، والعقوبات الموقعة على اللاعب تتم وفقاً للائحة.

وشدد المصدر على أن الخطوات الجادة والصحيحة التي يتخذها الزمالك لن يجد معها اللاعب سوى العودة والالتزام ببنود عقده والمشاركة في المباريات والتدريبات، مؤكدًا أن ذلك سيكون نجاحًا كبيرًا لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، خاصة أن موقف المجلس كان واضحًا ومعلنًا منذ بداية تغيب اللاعب، بعدم وجود بديل عن عودته والانتظام في تدريبات الفريق والالتزام الكامل بعقده مع النادي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه لا صحة لما تردد بشأن اتخاذ الزمالك قرارًا بسداد راتب بيزيرا عن شهر سبتمبر المقبل، لمنع اللاعب من التقدم بشكوى ضد النادي.