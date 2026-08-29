جثث وأراضٍ متفحمة.. 73 قتيلا ودمار واسع جراء حرائق الجزائر

كشفت صور جوية حديثة حجم الدمار الذي خلفته موجة حرائق واسعة ضربت مناطق في شمال شرق الجزائر، خاصة ولاية جيجل، بعدما التهمت النيران مساحات كبيرة من الغابات وألحقت أضرارًا بالمنازل والممتلكات، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 73 قتيلًا، وفق الأرقام المعلنة حتى الآن.

وأظهرت الصور الملتقطة من الجو مشاهد لمساحات غابية واسعة وقد تحولت إلى أراضٍ متفحمة، في وقت تواصل فيه السلطات الجزائرية عمليات البحث وتقييم الخسائر الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق.

وشهدت بلدة بني حبيبي غربي ولاية جيجل مراسم تشييع جثامين عشرات الضحايا، بحضور رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، بينما أعلنت السلطات تسجيل 73 حالة وفاة كحصيلة مؤقتة، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، لقي 21 شخصًا من عائلة واحدة مصرعهم في أعالي بلدة بني حبيبي، في واحدة من أكثر الوقائع مأساوية خلال موجة الحرائق. كما أفادت المعلومات بأن عددًا من الضحايا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم مغادرة منازلهم، بينما قضى آخرون خلال محاولات إنقاذ مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية من ألسنة اللهب.

ولم تعلن السلطات الجزائرية حتى الآن حصيلة نهائية للضحايا، في ظل استمرار أعمال البحث والإنقاذ، إلى جانب عمليات حصر الأضرار المادية التي خلفتها النيران.

وفي مواجهة الحرائق، شاركت وحدات من الجيش الجزائري في عمليات الإطفاء ومساندة فرق الحماية المدنية، بالتوازي مع جهود الدرك الوطني في إجلاء المواطنين وتأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدة للسكان.

وتسلط الكارثة الضوء مجددًا على خطورة حرائق الغابات خلال فصل الصيف، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي، بينما تواصل السلطات جهودها للسيطرة على بؤر النيران والتعامل مع تداعياتها الإنسانية والمادية.