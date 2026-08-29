مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

مع تسجيل حالات محلية من حمى الضنك او كما يعرف بكسار العظام في عدد من مقاطعات ولاية فلوريدا الأمريكية خلال أغسطس 2026، تتزايد التحذيرات من الأمراض التي تنقلها البعوض، خاصة مع استمرار الجهات الصحية في الولاية في مراقبة نشاط هذه الحشرات واتخاذ إجراءات للحد من انتشارها.

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

وأعلنت إدارات الصحة المحلية في فلوريدا عن حالات إصابة بحمى الضنك انتقلت محليًا، من بينها 8 حالات مؤكدة في مقاطعة هيلزبورو حتى 12 أغسطس، وحالتان في مقاطعة بينلاس، إضافة إلى حالة مؤكدة في مقاطعة باسكو في 26 أغسطس، كما أصدرت ميامي-ديد تنبيهًا صحيًا بعد تسجيل حالة محلية في 3 أغسطس.

وتأتي هذه التنبيهات بالتزامن مع استمرار وزارة الصحة في فلوريدا في مراقبة الأمراض التي تنقلها البعوض، ومنها حمى الضنك وحمى غرب النيل والشيكونغونيا والملاريا.

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

ما هي حمى الضنك؟

حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل بشكل أساسي عن طريق لدغات بعوض من نوع Aedes المصاب بأحد فيروسات الضنك الأربعة.

وتنتشر العدوى بصورة أكبر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وقد تسبب أعراضًا تتراوح بين الخفيفة والشديدة.

ووفقًا لـ«كليفلاند كلينك»، تبدأ الأعراض عادةً بعد نحو 4 إلى 10 أيام من التعرض للدغة البعوض المصاب، وقد تشمل ارتفاع درجة الحرارة، والطفح الجلدي، وآلام العضلات والعظام والمفاصل، والغثيان أو القيء، بالإضافة إلى ألم شديد خلف العينين.

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

أعراض حمى الضنك التي يجب الانتباه إليها

في معظم الحالات تكون الأعراض خفيفة أو متوسطة، لكن المرض قد يتطور لدى بعض المصابين إلى حمى الضنك الشديدة، وهي حالة يمكن أن تهدد الحياة.

ومن أبرز العلامات التحذيرية:

ألم شديد في البطن.

القيء المتكرر أو الشديد.

قيء الدم أو وجود دم في البراز.

نزيف من الأنف أو اللثة.

ظهور كدمات أو نزيف تحت الجلد.

التعب الشديد.

التهيج أو القلق بصورة غير معتادة.

وتشير كليفلاند كلينك إلى أن الأعراض الشديدة قد تظهر بعد تحسن الحمى الأولية، ولذلك فإن انخفاض درجة الحرارة لا يعني بالضرورة انتهاء الخطر.

وفي حال ظهور علامات الإصابة الشديدة، يجب الحصول على رعاية طبية عاجلة.

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

كيف تنتقل حمى الضنك؟

تنتقل حمى الضنك عندما تلدغ بعوضة مصابة بالفيروس شخصًا، ثم تنقل العدوى إلى شخص آخر من خلال لدغته.

ولا تنتقل حمى الضنك عادةً مباشرةً من شخص إلى آخر مثل الإنفلونزا، إلا أن المرأة الحامل المصابة يمكن أن تنقل العدوى إلى طفلها أثناء الحمل أو الولادة.

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

طرق الوقاية من حمى الضنك

مع تسجيل حالات محلية في فلوريدا، تؤكد الجهات الصحية أهمية تقليل التعرض للدغات البعوض، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا للبعوض.

ـ التخلص من المياه الراكدة:

تُعد المياه الراكدة بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، ولذلك توصي وزارة الصحة في فلوريدا بتفريغ المياه المتجمعة حول المنازل مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.

ويشمل ذلك:

أواني الزهور.

الدلاء.

أحواض الطيور.

أوعية مياه الحيوانات الأليفة.

المزاريب.

أغطية حمامات السباحة.

الأغطية البلاستيكية التي قد تجمع مياه الأمطار.

الإطارات القديمة والحاويات التي يمكن أن تحتفظ بالمياه.

وأكدت وزارة الصحة في مقاطعة باسكو أن التخلص من المياه الراكدة وتغطية الجلد المكشوف من أهم الإجراءات للحد من تكاثر البعوض والحماية من لدغاته.

ـ استخدام طارد الحشرات:

يمكن استخدام طارد حشرات مسجل لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA، مع الالتزام بتعليمات الاستخدام الموجودة على العبوة.

وتوصي كليفلاند كلينك باستخدام طارد يحتوي على مادة DEET بتركيز 20% إلى 30% أو مواد أخرى فعالة في إبعاد بعوض Aedes.

ـ تغطية الجلد المكشوف:

يفضل ارتداء الملابس التي تغطي الذراعين والساقين قدر الإمكان عند التواجد في أماكن ينتشر فيها البعوض.

كما ينبغي إصلاح أي فتحات في شبكات النوافذ والأبواب للحيلولة دون دخول البعوض إلى المنزل.

ـ استخدام الناموسيات:

في المناطق التي تنتشر فيها حمى الضنك، يمكن استخدام الناموسيات أثناء النوم لتقليل احتمالات التعرض للدغات.

ـ إغلاق النوافذ والأبواب:

يساعد إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، أو استخدام شبكات سليمة عليها، في تقليل دخول البعوض إلى المنزل.

ـ الاهتمام بمحيط المنزل:

لا يكفي استخدام طارد الحشرات على الجسم فقط؛ إذ يجب البحث باستمرار عن الأماكن التي يمكن أن تتجمع فيها مياه الأمطار والتخلص منها، لأن تقليل أماكن تكاثر البعوض يساعد في خفض أعداده.

وتستخدم السلطات المحلية في فلوريدا أيضًا إجراءات لمكافحة البعوض، تشمل عمليات الرش والفحص الميداني ومكافحة أماكن التكاثر في المناطق المتضررة.

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

هل حمى الضنك خطيرة؟

معظم المصابين بحمى الضنك يتعافون دون مضاعفات طويلة الأمد، لكن نسبة من المرضى قد تتطور لديهم صورة شديدة من المرض.

وتحدث الحالات الخطيرة نتيجة مشكلات تشمل النزيف الداخلي وتسرب السوائل من الأوعية الدموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية، ما قد يؤدي إلى انخفاض خطير في ضغط الدم وتضرر الأعضاء.

ويكون الأطفال وكبار السن وبعض الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بحمى الضنك أكثر عرضة للإصابة الشديدة، وفقًا للمعلومات الطبية التي نشرتها كليفلاند كلينك.

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

علاج حمى الضنك

لا يوجد حتى الآن دواء محدد يقضي على فيروس حمى الضنك، ويعتمد العلاج في الحالات الخفيفة على الراحة والحفاظ على ترطيب الجسم والسيطرة على الأعراض تحت إشراف الطبيب.

ومن المهم للغاية عدم تناول الأسبرين أو الإيبوبروفين لعلاج الألم عند الاشتباه في الإصابة بحمى الضنك، لأن هذه الأدوية قد تزيد خطر النزيف. ويُستخدم الأسيتامينوفين «باراسيتامول» لتخفيف الألم والحمى وفقًا للتوجيه الطبي.

أما الحالات الشديدة فتحتاج إلى المراقبة والعلاج داخل المستشفى، وقد تتطلب إعطاء سوائل عن طريق الوريد أو نقل الدم بحسب حالة المريض.

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

متى يجب الذهاب إلى الطوارئ؟

إذا ظهرت أعراض حمى الضنك بعد الإقامة أو السفر إلى منطقة تنتشر فيها العدوى، ينبغي التواصل مع الطبيب.

لكن ظهور ألم شديد في البطن، قيء متكرر، نزيف، قيء دموي، دم في البراز أو إرهاق شديد يستدعي الحصول على رعاية طبية عاجلة، لأن حمى الضنك الشديدة قد تتدهور سريعًا.

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

تحذيرات من فلوريدا مع استمرار مراقبة حمى الضنك

تواصل وزارة الصحة في فلوريدا مراقبة الأمراض التي تنقلها البعوض على مستوى الولاية، بينما أصدرت مقاطعات مختلفة خلال أغسطس تنبيهات مرتبطة بحالات محلية أو زيادة نشاط الأمراض المنقولة بالبعوض.

ويؤكد ذلك أهمية اتخاذ إجراءات الوقاية اليومية، خصوصًا التخلص من المياه الراكدة، واستخدام طارد الحشرات، وتغطية الجلد، وحماية المنازل من دخول البعوض.