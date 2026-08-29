المدن الجديدة في مواجهة الزيادة السكانية.. كيف تدعم التوسع العمراني مسار التنمية المستدامة في مصر؟

تواجه مصر تحديا مستمرا يتمثل في الزيادة السكانية وما يترتب عليها من احتياجات متصاعدة للسكن والتعليم والخدمات وفرص العمل، وهو ما يجعل التوسع العمراني أحد الملفات الرئيسية على أجندة التنمية.

استيعاب الزيادة السكانية

ومع استمرار الضغط على المناطق المأهولة وارتفاع معدلات التكدس، برزت المدن الجديدة كأحد الحلول التي تستهدف استيعاب الزيادة السكانية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة خارج نطاق الوادي والدلتا.

وفي هذا السياق، يؤكد خبراء التنمية أن التخطيط العمراني لا يرتبط فقط بتوفير مساكن جديدة، بل يمتد إلى حماية الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

3 أبعاد رئيسية للتنمية المستدامة

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات والمحاضر بجامعة القاهرة، أن مصر حققت خطوات مهمة في مجال التنمية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن مفهوم التنمية المستدامة يقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية، هي الاقتصاد والبيئة والمجتمع.

وأشار إلى أن هذه الأبعاد ترتبط بشكل مباشر بمحاور رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تراعي احتياجات المواطنين الحالية دون الإضرار بحقوق الأجيال المقبلة.

الزيادة السكانية.. التحدي الأكبر

وأوضح غنيم أن البعد الاجتماعي يمثل أحد أبرز التحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة في مصر، خاصة في ظل استمرار الزيادة السكانية، رغم تراجع معدلات النمو السكاني خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد السكان يفرض ضغوطًا متزايدة على الدولة لتوفير المساكن والمدارس والخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الزيادة يحتاج إلى تخطيط طويل المدى.

لماذا تحتاج مصر إلى مدن جديدة؟

ولفت أستاذ التنمية المستدامة إلى أن الزيادة السكانية السنوية في مصر تقترب من مليون نسمة وفق تقديرات تقريبية، وهو ما يجعل توفير مجتمعات عمرانية جديدة ضرورة لاستيعاب الأعداد المتزايدة.

وأوضح أن الدولة اتجهت خلال السنوات الماضية إلى إنشاء 24 مدينة جديدة، بهدف تخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة، والحد من التكدس الذي تراكم نتيجة الاعتماد لسنوات طويلة على التوسع الرأسي داخل المدن القائمة.

التوسع الأفقي والحفاظ على الأراضي الزراعية

وأكد غنيم أن إنشاء المدن الجديدة لا يستهدف فقط توفير وحدات سكنية، وإنما يمثل أحد الحلول للتوسع الأفقي واستيعاب الزيادة السكانية بعيدًا عن الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن التوسع العمراني المخطط يمكن أن يساهم في الحد من التعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب تقليل الضغط على المناطق القديمة والحد من تفاقم مشكلات العشوائيات والتكدس السكاني.

10 سنوات من المشروعات التنموية

وأضاف أستاذ التنمية المستدامة أن المشروعات التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الماضية تمثل تحولًا كبيرًا في مسار التنمية، مشيرًا إلى أن العمل لم يقتصر على محور واحد، وإنما امتد بالتوازي إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التعامل مع هذه المحاور باعتبارها منظومة مترابطة، بحيث لا يأتي النمو الاقتصادي على حساب البيئة أو الموارد، ولا تتم معالجة مشكلة اجتماعية بمعزل عن الإمكانات الاقتصادية للدولة.

التنمية المستدامة.. موارد للأجيال المقبلة

وأوضح غنيم أن مفهوم التنمية المستدامة يمكن تبسيطه في الحفاظ على الموارد والنعم المتاحة وتنميتها، بما يضمن استمرار استفادة الأجيال القادمة منها.

وأكد أن المسؤولية الحالية لا تقتصر على استغلال الموارد المتاحة، وإنما تشمل الحفاظ على الأراضي الزراعية والمياه والبيئة، بالتوازي مع العمل على استحداث موارد جديدة تساعد على تلبية الاحتياجات المستقبلية.

المدن الجديدة.. رهان على المستقبل

ومع التوقعات باستمرار زيادة عدد سكان مصر خلال العقود المقبلة، تبدو عملية التخطيط العمراني من الملفات المهمة لضمان استيعاب النمو السكاني بصورة منظمة.

إنشاء المدن الجديدة

ويطرح التوسع في إنشاء المدن الجديدة نموذجًا يستهدف توزيع السكان خارج المناطق التقليدية، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، مع تقليل الضغط على الأراضي الزراعية والبنية التحتية القائمة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.