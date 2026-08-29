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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي تطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات

اتصالًا هاتفيًا
اتصالًا هاتفيًا
أ ش أ

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم /السبت/، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية مملكة النرويج السيد إسبن بارث إيدي.

واستهل الوزير عبد العاطي الاتصال بتقديم خالص التعازي الي مملكة النرويج في وفاة جلالة الملك هارالد الخامس، ملك النرويج، معربًا عن خالص المواساة والتعاطف مع الأسرة المالكة والشعب النرويجي في هذا المصاب الأليم.

وأشاد بما قدمه الملك الراحل من إسهامات بارزة لبلاده طوال فترة حكمه. وقد عبر الوزير النرويجي عن تقديرهم البالغ للفتة الكريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بنشر رسالة تعزية في وفاة جلالة ملك النرويج.

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الوزيران الحرص على مواصلة العمل من أجل تطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على ما تشهده العلاقات المصرية النرويجية من تطور، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا، فضلا عن التطورات الخاصة بالتطورات المتعلقة بالملف الإيراني، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والسلمية بما يجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

كما تناول الاتصال سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مملكة النرويج

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