قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يتصدر والزمالك خامسا .. أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الثانية من الدوري المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي تطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات
بسبب الأتربة.. الداخلية: غلق طريق مطروح / سيوة من الاتجاهين
تشكيل مباراة بورنموث وإيفرتون بالدوري الإنجليزي
وزير العمل : انخفاض البطالة من 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا إنجاز كبير في عهد الرئيس السيسي
صلاح فوزي يحسم جدل "عضو مجلس النواب السابق" : لا يجوز إثباتها في بطاقة الرقم القومي
نزل 150 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن
وزارتا البترول والزراعة تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة
قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا
راحة سلبية لـ الأهلي بعد الفوز على دلفي وديا
الدواجن تتراجع .. أسعار الفراخ والطيور الحية اليوم السبت 29-8-2026
إنجاز هندسي جديد بمحطة الضبعة النووية: تركيب مكون الحماية الجافة (Dry Shielding) للوحدة الثالثة بنجاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 150 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت 29-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يتراجع

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 150 جنيهًا على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث لسعر الذهب 6335 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7240 جنيها للشراء و7171 جنيها للبيع.

اسعار السبائك الذهب اليوم

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها للشراء و 6573 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6335 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5430 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع.

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.68 ألف جنيه للشراء و 50.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4455 دولارا للشراء و 4454 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

بنشرقي

أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود أفشة وبن شرقي

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

ترشيحاتنا

الدكتورة نسمة عبد النبي

خبيرة بالشأن الإيراني: ثلاثة أهداف لعقوبات واشنطن ضد طهران

اتصال هاتفى

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي

وزير دفاع النيجر :تم السيطرة على الوضع في البلاد

بالصور

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد