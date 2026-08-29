نزل 150 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت 29-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يتراجع

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 150 جنيهًا على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث لسعر الذهب 6335 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7240 جنيها للشراء و7171 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها للشراء و 6573 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6335 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5430 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.68 ألف جنيه للشراء و 50.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4455 دولارا للشراء و 4454 دولارا للبيع.