سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 18 يسجل 5554 جنيهًا في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال تعاملات اليوم، الخميس 27 أغسطس 2026، متأثرة بانخفاض سعر الذهب عالميًا على مدار اليومين الماضيين، وذلك بعد موجة الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام السابقة.

ويأتي تراجع أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات أمريكية جديدة بشأن التضخم، والتي قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية وقرارات أسعار الفائدة الأمريكية.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا نحو 4597 دولارًا للأوقية، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسواق العالمية وتطورات البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وتؤثر حركة الذهب في البورصات العالمية بصورة مباشرة على الأسعار المحلية، إلى جانب عوامل أخرى من بينها سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب في السوق المصرية.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الخميس نحو 5554 جنيهًا للشراء، ليسجل بذلك تراجعًا بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6480 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية.

وتتراوح قيمة المصنعية على جرام الذهب عادةً بين 3% و8% من سعر الجرام، بحسب نوع المشغولات وتصميمها والشركة أو محل الصاغة.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرًا بين الأعيرة المتداولة، نحو 7406 جنيهات للشراء.

ويتميز عيار 24 بارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه مقارنة بالأعيرة الأخرى، لذلك يرتفع سعره عن عيار 21 وعيار 18.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، الخميس، نحو 51 ألفًا و840 جنيهًا، مع تأثره بتحركات أسعار الذهب عيار 21 باعتباره الأساس في احتساب قيمة الجنيه الذهب.

وتظل أسعار الذهب المحلية قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة الأسعار العالمية وسعر الدولار ومستويات العرض والطلب في السوق المصرية.