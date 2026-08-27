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اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الجدارات بالتعليم الفني وتعليمات للمدارس بسرعة إعلانها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الجدارات بالتعليم الفني وتعليمات للمدارس بسرعة إعلانها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم اعتماد نتائج التحقق الخارجي للبرامج الدراسية القائمة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل للدور الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للصف الأول والثاني التي نفذت فى الفترة من ٢٠٢٦/٧/١٨ إلى ٢٠٢٦/٧/٢٠ ، كما تم اعتماد نتيجة التحقق الخارجي للصف الثالث التى تم إرسالها الى لجان النظام والمراقبة للنوعيات المختلفة.

جاء ذلك بعد انتهاء أعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية للدور الثاني العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بمدارس التعليم الثانوي الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

و وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بإخطار مدارس التعليم الفني بضرورة إعلان نتائج الدور الثاني للصف الأول والثاني

وكان قد استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور خوان مانويل كورتشادو، رئيس جامعة سلامنكة الإسبانية، والمهندس أحمد شرف، العضو المنتدب لشركة الأكاديمية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني، ومناقشة تطوير البرامج الدراسية والتخصصات المقدمة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وخلال اللقاء ، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال التوسع في الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، والاستفادة من خبراتها الأكاديمية والتطبيقية في تطوير البرامج الدراسية والتخصصات المقدمة للطلاب، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات سوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى اهتمام الوزارة بمواصلة تطوير برامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يضمن حصول الطلاب على المهارات الفنية والتكنولوجية الحديثة، ويربط الجانب التعليمي والتطبيقي باحتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرص الوزارة على بناء منظومة متكاملة للتعليم الفني تتيح للطلاب فرصًا حقيقية للتعلم والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

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