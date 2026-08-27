الصين.. فقدان 1500 شخص من بينهم 800 أجنبي على الأقل بعد انهيار جدار طيني

شهدت كل من نيبال والتبت الصينية فقدان 1500 شخص من بينهم 800 أجنبي على الأقل، ​وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال ‌الهيمالايا، ما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان.



وبحسب وكالة رويترز، فقد استخدمت فرق الإنقاذ في نيبال طائرات الهليكوبتر للبحث عن الناجين وإسقاط المساعدات الطارئة لآلاف الأشخاص الذين ​تقطعت بهم السبل بعد الكارثة التي وقعت أمس، الأربعاء، بمنطقة ​جبلية وعرة تعج بالمتنزهين والزوار وتربط لاسا في التبت ⁠بالعاصمة النيبالية كاتمندو.

كما توقعت الشرطة ارتفاع عدد القتلى لما يتجاوز 165.

وأظهرت مقاطع فيديو كميات هائلة من المياه والحطام تجرف عشرات الأشخاص عند معبر حدودي في جيرونج، مع جرف المنازل والطرق ومشاريع كهرباء في اتجاه مجرى النهر نحو نيبال.