روسيا تعلن سقوط 267 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط 267 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق المناطق الروسية.

وكانت السلطات الأوكرانية، اليوم في وقت لاحق كشفت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال في هجمات روسية استهدفت مدينتي تشيرنيهيف وزاباروجيا، مع حرائق في منازل ومستودعات وسيارات.

وفي تشيرنيهيف، أسفر هجوم بطائرة مسيرة على منزل خاص عن مقتل امرأة (44 عاماً) وطفلة (4 أعوام)، وإصابة مراهقة (14 عاماً) في هجوم آخر اليوم، مع أضرار في متجر ومبنى للطاقة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن 30 ألف مشترك.

وفي زاباروجيا، تسبب هجوم ليلي بطائرات مسيرة في حرائق بمستودعات ومنشأة، مع أضرار في سيارات ومبانٍ.

وفي هجوم سابق، أصيب 7 أشخاص وتضرر أكثر من 10 سيارات في موقف للسيارات.