قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن سقوط 267 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
«لا زيادات غير معتادة للنزلات المعوية».. الصحة تطمئن المصريين وتكشف خطة مواجهة السالمونيلا
مقتنيات سيدنا النبي محمد.. 6 خيول وبغلتان وحمار وأشهر سيوفه
استمرار التراجع في أسعار الذهب.. وعيار 24 مفاجأة
انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم رغم إجازة المولد النبوي|ماذا يمتحن الطلاب؟
علي جمعة: معرفة حقيقة النبي تزداد بالحب والصدق.. وفضله لا تحده الكلمات
فضل زيارة المسجد النبوي.. قصة رحلة إيمانية بدأت منذ عهد الصحابة
مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يواجه فوضى السوشيال ميديا ويحذر المطورين العقاريين: «سأكون حادا ولن نغفل حقوق المواطنين»
موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين
استدعاء 84639 سيارة تويوتا كامري | تفاصيل
انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن سقوط 267 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط 267 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق المناطق الروسية.

وكانت السلطات الأوكرانية، اليوم في وقت لاحق كشفت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال في هجمات روسية استهدفت مدينتي تشيرنيهيف وزاباروجيا، مع حرائق في منازل ومستودعات وسيارات.

وفي تشيرنيهيف، أسفر هجوم بطائرة مسيرة على منزل خاص عن مقتل امرأة (44 عاماً) وطفلة (4 أعوام)، وإصابة مراهقة (14 عاماً) في هجوم آخر اليوم، مع أضرار في متجر ومبنى للطاقة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن 30 ألف مشترك.

وفي زاباروجيا، تسبب هجوم ليلي بطائرات مسيرة في حرائق بمستودعات ومنشأة، مع أضرار في سيارات ومبانٍ. 

وفي هجوم سابق، أصيب 7 أشخاص وتضرر أكثر من 10 سيارات في موقف للسيارات.

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية الصراع الروسي الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

النائب محمد أبو العينين وإلهام أبو الفتح وأحمد موسى

أبو العينين يمنح إجازة إجبارية للإعلامي أحمد موسى حتى اكتمال تعافيه

ترشيحاتنا

خلل مفاجئ في ماكينة الصراف الآلي

خلل فني يثير الجدل.. ماكينات الصراف الآلي تصرف أموالاً مضاعفة في بني سويف

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد الرسمي والحد الأدنى والكليات والمعاهد المتاحة

طلاب المدارس

تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر 2026.. الشروط والمستندات المطلوبة

بالصور

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد