رئيس المركز الأوكراني للحوار: روسيا لم تتنازل عن أي شرط لإنهاء الحرب.. وتصعد ميدانيا

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت حرب كتل؛ يعني هناك روسيا ومعها كتل، خاصة الصين، وأيضًا أوكرانيا ومعها كتل، بما فيها الاتحاد الأوروبي ودول كبرى مثل بريطانيا وأمريكا، وبالتالي، مع هذا التطور وتصاعد الأزمة واستمرارها، أصبح هناك تهديدات للأطراف أو للكتل الداعمة أو المعنية بكيفية، أو كيف ستكون، صورة إنهاء الحرب.

وأضاف أبو الرب، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه ذكر منذ أكثر من سنة، أن أمريكا، أو أي دور وسيط، لا بد أن يتآنس أو يتمازج مع جهتين: الداعمين لأوكرانيا، وتحديدًا الاتحاد الأوروبي، والداعمين لروسيا، وتحديدًا الصين، حتى لا يكونوا حجر عثرة.

وأكد أن الصين حليف قوي لروسيا، وسيكون دورها أن تعطي موسكو نافذة تطل من خلالها على آفاق إيجابية في حال انتهاء الحرب، إضافةً إلى أنها ستقف معها بشكل غير مباشر في تحديد الضمانات التي يمكن أن تُعتبر قانونيًا ودوليًا، وأيضًا من حيث القوة والتموضع، لا تشكل أي خطر أو عبء على روسيا.

وأشار إلى أن دعم الصين من خلال تخفيف مواقف روسيا وإيجاد نوع من المرونة، لأن الموقف الروسي، كما هو معروف، على الجبهة يصعّد الهجمات على المدن الأوكرانية، وصعّد الهجمات منذ سنتين، وأيضًا على شروطه لم يتنازل عن أي شرط، ولم يطرح حتى أي مبادرة، سوى أنه يمكن أن ينسحب من مناطق وقرى صغيرة في مناطق خارجة عن الأقاليم الأربعة التي تم الاستفتاء عليها.