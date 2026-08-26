من ضمنهم مصفاة لوك أويل.. زيلنسكي يعلن استهداف 16 منشأة داخل روسيا خلال 24 ساعة

زعم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إستهداف القوات الأوكرانية لـ 16 هدفا داخل روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها منشآت نفطية ومراكز لوجستية.

وشدد زيلنسكي في تصريحات له على الدقة والفعالية في الضربات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني هذه العمليات ليست فقط استعراضا للقوة، بل هي محاولة لإضعاف قدرة روسيا على دعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وبيًن إن استهداف المنشآت النفطية واللوجستية يسلط الضوء على الجوانب الاستراتيجية للحرب الحديثة، حيث تُعتبر الموارد الاقتصادية أهدافا حيوية لتحقيق التفوق.

وختم الرئيس الوكراني قائلا : هذا التطور يذكرنا بأهمية التحالفات الدولية الداعمة لأوكرانيا ودورها في الحفاظ على توازن القوى في المنطقة.

فيما أكدت قيادة الأركان الأوكرانية أن قواتها استهدفت المصفاة الرئيسية لشركة لوك أويل الروسية في مقاطعة كستوفو.

ومن جانبها ، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 قنبلة جوية موجهة وصاروخ "هيمارس" وثلاثة صواريخ "فلامينغو" و798 طائرة مسيرة أوكرانية.

ونوهت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت نحو 1405 عسكريين على جميع المحاور القتالية .

