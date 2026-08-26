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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوستا: الاتحاد الأوروبي يناقش برنامج تعاون جديدا مع أوكرانيا بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو

كوستا: الاتحاد الأوروبي يناقش برنامج تعاون جديدا مع أوكرانيا بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو
كوستا: الاتحاد الأوروبي يناقش برنامج تعاون جديدا مع أوكرانيا بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو
أ ش أ

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم / الأربعاء / إن الاتحاد الأوروبي يدرس تخصيص ما يصل إلى 100 مليار يورو في ميزانيته المقبلة لبرنامج تعاون جديد مع أوكرانيا.

وأضاف كوستا - في مقابلة مع وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن الفصل الجديد في الاتحاد الأوروبي، الذي يبدأ في سبتمبر المقبل، سيشهد اعتماد الميزانية المهمة المقبلة للاتحاد الأوروبي، والتقدم المحرز في عملية توسيع الاتحاد لأوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان.

وفيما يتعلق بتمويل دعم أوكرانيا في الميزانية المقبلة، قال كوستا: "هذا الأمر قيد المناقشة حاليا بين الدول الأعضاء، لكن مقترح المفوضية الأوروبية يتضمن برنامج تعاون جديدا مع أوكرانيا بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو".

وكانت نقارير سابقة قد أفادت بأن مسودة ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034 تتوقع إنفاقا قياسيا يبلغ حوالي 2 تريليون يورو.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الاتحاد الأوروبي برنامج تعاون جديد مع أوكرانيا

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