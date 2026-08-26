صوته نشاز وغنى بملهى ليلي.. طارق الشناوي يفتح النار على نقيب الموسيقيين

شن الناقد الكبير طارق الشناوي، هجومًا على نقيب الموسيقيين مصطفي كامل، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال طارق الشناوي: أطالب نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتحقيق مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لأنه سمح لمطرب صوته نشاز اسمه مصطفي كامل بالغناء في أحد الملاهي الليلية بالساحل الشمالي مما يعرض سمعة الغناء المصري للانحدار بعد أن تم تداول ( قشطة بابا) بصوته على اليوتيوب.

وكان قد تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن حالة الجدل التي تثار حول بعض الأعمال الغنائية، موضحًا أن تقييم الأغاني وتلقيها يرتبطان بدرجة كبيرة بالسياق الفني والاجتماعي الذي تقدم فيه، مشيرًا إلى أن تاريخ الغناء المصري يضم نماذج عديدة لم تثر الجدل رغم اختلاف مضامينها أو طريقة تقديمها.

«لا تكذبي».. نموذج لاختلاف صيغة الأغنية

وأوضح طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الذوق الغنائي لا يخضع لمعيار مطلق يمكن من خلاله الحكم على جميع الأعمال.

واستشهد بقصيدة «لا تكذبي» التي كتبها الشاعر كامل الشناوي، وكانت كلماتها موجهة من رجل إلى حبيبته، إلا أن الفنانة نجاة قدمتها بصوتها وحققت نجاحًا كبيرًا، دون أن يمثل اختلاف جنس المؤدي عن المخاطَب في كلمات الأغنية عائقًا أمام الجمهور.