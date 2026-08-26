التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة جديدة في الدوري الممتاز، عندما يلتقي مع البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ويدخل الزمالك اللقاء بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول في المسابقة، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الافتتاحية، بينما يسعى البنك الأهلي لتعويض خسارته أمام أبو قير للأسمدة وتحقيق أول انتصاراته في الموسم.

وكشف الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال عن ملامح التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البنك الأهلي ومواصلة مشواره في بطولة الدوري بشكل قوي، في ظل رغبة الجهاز الفني في حصد النقاط ومواصلة المنافسة منذ الجولات الأولى.